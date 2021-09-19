PSG, 110 milyon euro'luk Lionel Messi iddiasına öfkeli

Paris ekibinin sportif direktörü, Arjantinli yıldız için Fransız medyasında yayınlanan sözleşme detaylarını çöpe attı.

Paris Saint-Germain sportif direktörü Leonardo, Lionel Messi ile yıllık 30 milyon euro'dan bir sözleşme imzaladıkları haberlerini "tamamen yanlış" ve "kabul edilemez" buluyor.

PSG, Barcelona'nın yaşadığı mali krizin ardından Arjantinli yıldızın peşine düşüp onu Paris'e getirerek yaz transfer döneminin tartışmasız en büyük sürprizini gerçekleştirdi.

34 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 devi ile iki yıllık bir anlaşma imzaladı ancak L'Equipe göre; Messi, PSG'den 2+1 yıllık sözleşme için yıllık 30 milyon euro'ya ek olarak sadakat bonuslarıyla birlikte toplamda 110 milyon euro kazanacak.

Leonardo ne söyledi?

PSG sportif direktörü Leonardo, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Fransız gazetesinin iddialarını yalanladı ve Messi'nin mevcut anlaşma şartlarına göre takımda 2023'e kadar kalacağını söyledi:

"Bunu kabul edemeyiz"

"Bu kabul edilemez. Bu tamamen yanlış. Bence bu bir saygısızlık ve hoşumuza gitmedi. Zamanlamasına anlam veremiyorum. Süre ve rakamlar gerçeklikten çok uzak.

"Bazı gizlilik maddeleri var ama bu haberin doğru olmadığını söyleyebilirim. Sözleşme süresi iki yıl."

Messi, PSG'de nasıl bir formla başladı?

Temmuz ayında Arjantin ile Copa America'yı kazanan Lionel Messi, PSG'nin 2021/22 sezonu açılış çalışmalarını ve maçlarını kaçırdı.

Mouricio Pochettino'nun ona ilk verdiği görev ise 29 Ağustos'ta Reims karşısında Ligue 1 mücadelesi oldu. Paris ekibi, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında 1-1 berabere kalmalarının ardından ise Messi, Neymar ve Mbappe oldukça eleştirildi. Ancak Pochettino sorunun hücum oyuncularında değil diğer bölgelerde olduğunu söyledi. Arjantinli teknik adam, hücum üçlüsünün birbirine alışması için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Paris ekibi, Pazar günü Ligue 1'de Lyon'a karşı mücadele verirken gözler şüphesiz Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

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