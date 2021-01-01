Premier Lig'de hasret bitiyor, taraftarlar dönüyor
İngiltere Premier Lig'de beklenen oldu. İyi haber geldi ve stadyumların, yaklaşık 10 bin kapasiteyle 17 Mayıs'tan itibaren taraftarlara açılacağı duyuruldu.
İngiltere hükümetinin kısıtlamaları hafifletmesinin ardından ligde tribünler, son iki haftada taraftarlar açık olacak. Fakat bu sadece iç saha seyircileri için. Deplasman tribününe taraftarlar alınmayacak.
Maçlar hangi tarihte?
Geçtiğimiz hafta açıklanan fikstüre göre Premier Lig'de 37. hafta maçları 19 Mayıs saat 21.45'te oynanacak. Sezonun son haftasında ise tüm maçlar 23 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, ev sahibi taraftarların sayısını arttırma amacıyla deplasman seyircisinin maçlara alınmaması kararı verildi. Premier Lig tarafından yapılan açıklamada kulüplerin, taraftarları stadyuma güvenli bir şekilde getirme planlarının mevcut olduğu vurgulandı.
Bu kararın, önümüzdeki sezonda tüm maçların iç saha ve deplasman taraftarları ile birlikte seyircili oynatılması için atılan bir adım olduğu söylenmekte. Hükümetin, aşılama programının bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki sezon ligi seyircili oynatacağına dair beklentiler var.
Premier Lig'de hangi maçlar seyircili oynanacak?
Son iki haftada toplam 20 karşılaşma, taraftarlara açık olacak.
37. hafta maçları
|Brighton
|VS
|Manchester City
|Burnley
|VS
|Liverpool
|Chelsea
|VS
|Leicester City
|Crystal Palace
|VS
|Arsenal
|Everton
|VS
|Wolverhampton
|Manchester United
|VS
|Fulham
|Newcastle United
|VS
|Sheffield United
|Southampton
|VS
|Leeds United
|Tottenham
|VS
|Aston Villa
|West Bromwich
|VS
|West Ham United
38. hafta maçları
|Arsenal
|VS
|Brighton
|Aston Villa
|VS
|Chelsea
|Fulham
|VS
|Newcastle United
|Leeds United
|VS
|West Bromwich Albion
|Leicester City
|VS
|Tottenham
|Liverpool
|VS
|Crystal Palace
|Manchester City
|VS
|Everton
|Sheffield United
|VS
|Burnley
|West Ham United
|VS
|Southampton
|Wolverhampton
|VS
|Manchester United
Daha önce ne söylenmişti?
Premier Lig CEO'su Richard Masters, mart ayında yaptığı açıklamada şu sözleri söylemişti:
"Umarım sezonun son iki haftasında tüm maçlarda en azından 10.000 taraftarı tribünlerde görebiliriz.
"O noktaya ulaşabilmek için hükümetin yol haritasındaki adımlarını uygulamamız gerekiyor. Sezon sonunun harika bir final olmasını umuyoruz.
"Bunun ötesinde, önümüzdeki sezonun başından itibaren hedefimiz sadyumlarda tam kapsiteye sahip olabilmek. Hükümetin yol haritası bize bu fırsatı sunuyor. Bu gerçekleşmeden önce köprünün altından çok su akacak ama nihai hedefimiz bu."
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