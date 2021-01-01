Premier Lig

Premier Lig'de hasret bitiyor, taraftarlar dönüyor

Samet Çayır
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Premier League fans
Getty
Ada'da taraftarlar, eve dönüyor. Son iki haftada 10 bin kişi, stadyumda takımını destekleyebilecek.

İngiltere Premier Lig'de beklenen oldu. İyi haber geldi ve stadyumların, yaklaşık 10 bin kapasiteyle 17 Mayıs'tan itibaren taraftarlara açılacağı duyuruldu.

İngiltere hükümetinin kısıtlamaları hafifletmesinin ardından ligde tribünler, son iki haftada taraftarlar açık olacak. Fakat bu sadece iç saha seyircileri için. Deplasman tribününe taraftarlar alınmayacak. 

Maçlar hangi tarihte?

Geçtiğimiz hafta açıklanan fikstüre göre Premier Lig'de 37. hafta maçları 19 Mayıs saat 21.45'te oynanacak. Sezonun son haftasında ise tüm maçlar 23 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

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Kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından, ev sahibi taraftarların sayısını arttırma amacıyla deplasman seyircisinin maçlara alınmaması kararı verildi. Premier Lig tarafından yapılan açıklamada kulüplerin, taraftarları stadyuma güvenli bir şekilde getirme planlarının mevcut olduğu vurgulandı.

Bu kararın, önümüzdeki sezonda tüm maçların iç saha ve deplasman taraftarları ile birlikte seyircili oynatılması için atılan bir adım olduğu söylenmekte. Hükümetin, aşılama programının bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki sezon ligi seyircili oynatacağına dair beklentiler var.

Premier Lig'de hangi maçlar seyircili oynanacak?

Son iki haftada toplam 20 karşılaşma, taraftarlara açık olacak. 

37. hafta maçları

Brighton VS Manchester City
Burnley VS Liverpool
Chelsea VS Leicester City
Crystal Palace VS Arsenal
Everton VS Wolverhampton
Manchester United VS Fulham
Newcastle United VS Sheffield United
Southampton VS Leeds United
Tottenham VS Aston Villa
West Bromwich VS West Ham United

38. hafta maçları

Arsenal VS Brighton
Aston Villa VS Chelsea
Fulham VS Newcastle United
Leeds United VS West Bromwich Albion
Leicester City VS Tottenham
Liverpool VS Crystal Palace
Manchester City VS Everton
Sheffield United VS Burnley
West Ham United VS Southampton
Wolverhampton VS Manchester United

Daha önce ne söylenmişti?

Premier Lig CEO'su Richard Masters, mart ayında yaptığı açıklamada şu sözleri söylemişti:

"Umarım sezonun son iki haftasında tüm maçlarda en azından 10.000 taraftarı tribünlerde görebiliriz.

"O noktaya ulaşabilmek için hükümetin yol haritasındaki adımlarını uygulamamız gerekiyor. Sezon sonunun harika bir final olmasını umuyoruz.

"Bunun ötesinde, önümüzdeki sezonun başından itibaren hedefimiz sadyumlarda tam kapsiteye sahip olabilmek. Hükümetin yol haritası bize bu fırsatı sunuyor. Bu gerçekleşmeden önce köprünün altından çok su akacak ama nihai hedefimiz bu."

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