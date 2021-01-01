Premier Lig sezon sonunda taraftarlarla buluşacak

İngiltere hükümeti normalleşme takvimini açıkladı, Premier Lig takımları taraftarıyla buluşmak için gün saymaya başladı.

İngiltere'de hükümetinin açıkladığı 'normalleşme' takvimi üzerinden hazırlıklar planlanmaya devam ediyor.

Premier Lig CEO'su Richard Masters, yaptığı açıklamada taraftarların sezonun son iki haftasında stadyumlara geri dönmesine izin verileceğini umduğunu söyledi.

Premier Lig'de tribünler ne zamandır boş?

Premier Lig'de stadyumların kapatılmasının üzerinden bir sene geçti. En son 9 Mart 2020'de King Power'da oynanan Leicester - Aston Villa maçında tribünler tam kapasietyle kapılarını açmıştı. O gün stadyumda olan taraftarlar, dört gollü bir Leicester galibiyeti izledikten sonra tribünlere uğrayamadılar.

Önce Premier Lig ertelendi, ardından Haziran'da sezon kaldığı yerden devam etse de taraftarlar stadyumlara giremedi.

Aralık ayında ülkenin belirli bölgelerinde kısıtlamalar hafifletildi ve bazı kulüplerin sosyal mesafeye uyacak şekilde 2.000 taraftar almasına izin verildi. Fakat bu uygulama da vakalardaki artış nedeniyle kısa sürdü.

Premier Lig'de taraftarlar ne zaman dönecek?

İngiltere'de hükümetin yeni yol haritasına göre 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, 10.000 taraftar veya bir stadyumdaki toplam kapasitenin yüzde 25'inden hangisi daha düşükse stadyumlara dönebilecek.

Premier Lig'de sezon ise 22 Mayıs'ta sona erecek. Eğer bu karar kesinleşirse Premier Lig'in maç takviminde değişiklik yapması ve bir maç haftasını 18-20 Mayıs günlerine erteleyerek her takımın sezon bitmeden taraftarlarıyla buluşmasını sağlaması bekleniyor.

Öte yandan vakaların düşmeye devam etmesi ve aşılama uygulamasının planlandığı gibi devam etmesi halinde tüm kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar hafifletilmesi planlanıyor.

Richard Masters ne dedi?

Premier Lig CEO'su Richard Masters ise oldukça umutlu açıklamalar yaptı:

"Umarım sezonun son iki haftasında tüm maçlarda en azından 10.000 taraftarı tribünlerde görebiliriz."

"O noktaya ulaşabilmek için hükümetin yol haritasındaki adımlarını uygulamamız gerekiyor. Sezon sonunun harika bir final olacağını umuyoruz."

"Bunun ötesinde, önümüzdeki sezonun başından itibaren hedefimiz sadyumlarda tam kapsiteye sahip olabilmek. Hükümetin yol haritası bize bu fırsatı sunuyor. Bu gerçekleşmeden önce köprünün altından çok su akacak ama nihai hedefimiz bu."

Türkiye'de durum ne?

Türkiye'de, İngiltere'ye yakın bir geçmiş söz konusu. Süper Lig'de tam kapasitesi açık son maç 9 Mart Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynandı. Bu karşılaşmadan iki gün sonra Türkiye'de ilk Koronavirus vakası görüldü. Ardından da maçların seyircisiz oynanması kararı alındı. Bir hafta sonra ise sezona ara verildi.

Haziran ayında yeniden başlayan sezonda tribünler boştu. Ekim ayında locaların yüzde elli kapasitesi kadar seyirci alınmasına izin verildi ama bu uygulama yaklaşık bir ay sürdü. Kasım ayından beri maçlar seyircisiz oynanıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "1 Nisan’a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan’da değerlendireceğiz" demişti.