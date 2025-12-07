Premier Lig yıldızından şok itiraf: Bir başka Premier Lig futbolcusunun eşiyle temastayım!

Nottingham Forest'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusu Ola Aina, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla futbol gündemine damga vurdu. Channel 4.0'ın Savage Kids & Agony Aunties adlı programına konuk olan Aina, kendisini rahatsız eden bir “ikileme” çözüm ararken, hem çocuklardan hem de yaşlılardan tavsiye istedi.

Aina, programda yaptığı itirafta, başka bir futbolcunun kız arkadaşıyla “konuşma aşamasında” olduğunu belirtti. Eski Chelsea oyuncusu, isim konusunda detay vermekten kaçınarak, “Bunu açıklayamam,” dedi. Yine de birkaç haftadır bu kişiyle iletişimde olduklarını doğruladı.

Paneldekilerin soruları üzerine Aina, karşılıklı ilgi olduğunu düşündüğünü ifade etti. Çocuklardan biri, kadının iki futbolcu arasında şöhret elde etmeye çalışıyor olabileceğini ima edince Aina kısa süreli şaşkınlık yaşadı, ancak daha sonra konuya esprili yaklaşarak rakip futbolcuyu “kolayca yenebileceğini” söyledi.

İtiraf tartışma yarattı

Aina, “Onun beni daha çok sevdiğini düşünüyorum,” diyerek durumun kendi açısından net olduğunu belirtti.

Programdaki 'teyzeler', Aina’ya dürüst olmasını ve diğer futbolcuya gerçeği söylemesini tavsiye etti. Çocuklar ise daha direkt bir dille yaklaşarak, kadının ilgisinin mali kazanç odaklı olabileceğini, Aina’nın profesyonel bir futbolcu olarak çok daha fazla seçenek bulabileceğini söyledi. Çocuklardan biri kadını “saha dışında kalıcı bir kırmızı kart” şeklinde tanımlayarak dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Program sonunda iki taraf da Aina’yı kendi tavsiyelerine uymaya ikna etmeye çalıştı. Savunma oyuncusu ise kararını vererek teyzelerin tavsiyesini seçti ve doğruluğun en sağlıklı çözüm olduğunu söyledi.

Aina ayrıca, Nijerya Milli Takımı ile yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanıyor. Ancak 31 Ağustos’ta yaşadığı hamstring sakatlığının ardından, turnuvada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.