Premier Lig devi Manchester United, Serie A'nın yıldız ismini transfer etmek için harekete geçti.

NE OLDU? 26 yaşındaki oyuncu, Fas'ın Dünya Kupası'nda yarı finale kalmasına büyük bir katkı sağlarken birçok takımın da transfer hedefi olarak ortaya çıktı.

Ve Serie A kulübünün Amrabat'ın bu yaz takımdan ayrılmasına izin vereceği bildirildi. Bu gelişme üzerine Liverpool ve Manchester United harekete geçti.

NE SÖYLEDİLER: Fiorentina'nın Çarşamba günü West Ham'a karşı oynayacağı Avrupa Konferans Ligi finali öncesinde konuşan orta saha oyuncusu, gazetecilere verdiği demeçte İngiltere'nin kendisi için ideal bir lig olacağını kabul etti ve şunları söyledi: "Tabii ki Premier Lig harika bir lig. dünyanın en iyi ligi.

"Bir gün orada oynamak güzel olurdu, ama sadece İngiltere değil, Serie A ve La Liga da gayet iyi ligler. Futbol artık çok değişti. Daha fiziksel bir oyun oynanıyor. Tempo ve yoğunluk çok yüksek bir seviyede.

"Tabii İngiltere'de yoğunluk çok daha yüksek ve bu yüzden Premier Lig'in bana yakışacağını düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: 31 yaşındaki Casemiro'ya güvenen United, orta alanda derinden oyun kurabilen bir futbolcu arıyor.

Arsenal'ın da Sofyan Amrabat için devreye girebileceği aktarılırken Manchester United'ın Mason Mount ve Declan Rice için de hala tetikte olduğu ifade ediliyor.

Getty/GOAL

Getty

Getty

AMRABAT İÇİN SIRADA NE VAR? Fiorentina 22 yıl aradan sonra ilk kupasını ve 1961 Kupa Galipleri Kupası'ndan bu yana ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Faslı oyuncu, şimdilik tüm konsantrasyonunu Çarşamba günü oynayacakları West Ham United maçına çevirmiş durumda...