Hırvat savunmacı, 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performans ile devlerin ilgisini çekti.

Uluslararası turnuvalar, futbolcular için her zaman büyük bir vitrin ve harika fırsatlardır. Özellikle Dünya Kupası, tüm dünyanın yakından takip ettiği ve kulüplerin transfer listelerini güncelleyen büyük bir turnuva.

Roman Saiss'in sakat sakat oynamasının altında yatan neden, ülkesine duyduğu sevgi ile birlikte bu büyük sahnede kendisini kanıtlama fırsatıdır.

İşte bu yüzden futbolcular böylesine büyük bir arenada adeta canını dişine takarak oynar.

Hırvatistan'ın sol ayaklı stoperi Josko Gvardiol da onlardan biri. Leipzig'in savunmacısı, şu ana kadar sergilediği performansla parmak ısırttı ve büyük kulüplerin ilgisini çekti.

İddialar neler?

Foot Mercato'da yer alan habere göre 20 yaşındaki stoper için üç Premier Lig devi devreye girdi.

Gvardiol'u transfer etmek için Manchester City'nin 100, Chelsea'nin 95, Manchester United'ın ise 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Josko Gvardiol için sırada ne var?

Leipzig ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Gvardiol, şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda.

Hırvatistan, yarı finalde 13 Aralık Çarşamba akşamı saat 22.00'de Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Gvardiol, Lionel Messi ve arkadaşlarını durdurup takımının finale yükselmesine yardım etmeye çalışacak.