Premier Lig'in 120 milyon Euro'luk yıldızı, futboldan 8 ay men edildi!

Premier Lig'de adından sıkça söz ettiren ve değerini katlayan Ivan Toney, futboldan men cezası aldı.

Brentford ve İngiltere'nin forvet oyuncusu Ivan Toney, 230'dan fazla bahis kuralı ihlali iddiasıyla ilgili bağımsız bir soruşturmanın ardından tüm futbol faaliyetlerinden sekiz ay süreyle med edildi ve 50.000 £ para cezasına çarptırıldı.

Toney, Kasım 2022'de FA bahis kurallarını 232 kez ihlal etmekle suçlandı ve aralık ayında da 30 kez bu suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Ne söylendi?

Bir FA bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Ivan Toney, 16 Ocak 2024'e kadar ve bu tarih dahil olmak üzere sekiz ay boyunca futbol ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden derhal askıya alındı, 50.000 £ para cezasına çarptırıldı.

"Ve ihlaller nedeniyle gelecekteki davranışları konusunda uyarıldı. FA'nın Bahis Kuralları'nı ihlal etti.

"Brentford FC forveti, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 arasında FA Kuralı E8'i toplam 262 ihlalle suçlandı. FA daha sonra bu ihlallerin 30'unu reddederken kalan 232'yi kabul etti.

"Yaptırımları daha sonra, kişisel bir duruşmanın ardından bağımsız bir Düzenleme Komisyonu tarafından uygulandı. 17 Eylül 2023'ten itibaren cezasının son dört ayı boyunca sadece kulübüyle antrenmana çıkmasına izin verildi.

"Bağımsız Düzenleme Komisyonu'nun bu yaptırımlara ilişkin yazılı nedenleri zamanı geldiğinde yayınlanacak ve FA daha fazla yorum yapmadan önce onları incelemek için bekleyecek."

Brentford ne dedi?

Premier Lig ekibi Brentford kendi açıklamasında şunları söyledi: "Brentford FC, bağımsız bir Düzenleme Komisyonunun Ivan Toney'e futbol ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden sekiz aylık bir yasaklama kararını derhal geçerli olmak üzere bize bildirmiştir.

Brentford FC, şu anda bağımsız Düzenleme Komisyonu'nun yazılı gerekçelerinin yayımlanmasını bekliyor. Sonraki adımlarımızı değerlendirmeden önce bunları gözden geçireceğiz."

Toney, bu sezon Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri oldu ve Brentford adına 20 gol kaydetti. İddia edilen bahis suçlarının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.

Brendford'un hocası, yaptığı açıklamada Ivan Toney'nin bir golcü olduğu için West Ham United'ın yıldızı Declan Rice'tan daha pahalı olduğunu söyleyerek değerinin 120 milyon Euro olduğunun altını çizmişti.

Ancak, yaşanan bu beklenmedik gelişmenin ardından değerinin epey düşeceği de kesin...