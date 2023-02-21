Macar stoper, sarı-lacivertli takımda gösterdiği iyi performans ile Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri de tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Jorge Jesus yönetiminde performansını artıran futbolcular, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Sarı-lacivertlilerin solak stoperi Attila Szalai de bu isimlerden biri olarak göze çarpıyor.

İddialar neler?

Fanatik'te yer alan habere göre, bir süredir La Liga ekibi Sevilla'nın radarında olan Macar savunmacıya bir talip daha çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, tecrübeli stoperi transfer listesine aldığı bildirildi. Londra kulübünün, Szalai için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

Attila Szalai'nin Fenerbahçe performansı nasıl?

2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen Macar oyuncu, sergilediği iyi performansların ardından kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Szalai, oyun kurulumundaki katkısıyla ön plana çıkarken ayrıca beş gol atıp dört de asist yaptı.