Premier Lig devi Kenan Yıldız için 60 milyon teklif ediyor, Juventus 100 milyon istiyor

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, kariyerini Juventus'ta sürdüren milli yıldızımız için dev bir teklife hazırlanıyor.

Premier Lig lideri Liverpool, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak için 60 milyon euro’luk bir teklif hazırlıyor. Ancak, Juventus yönetimi bu rakamı düşük buluyor ve 100 milyon euro seviyesinde bir teklif almadan satış görüşmelerine başlamayacaklarını belirtiyor.

19 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu, bu sezon Juventus’un en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Bayern Münih akademisinden yetiştikten sonra 2022’de Juventus’a transfer olan Yıldız, Primavera ve Next Gen takımlarında gösterdiği başarılı performansın ardından 2023 yazında A takıma yükseldi.

Liverpool'un ilgisi ve Juventus’un tavrı

Juventus’un geçtiğimiz hafta Cagliari ve Hellas Verona ile oynadığı Serie A maçlarını tribünden takip eden Liverpool gözlemcileri, genç yıldızın performansını yakından izledi. Gelen raporların olumlu olması nedeniyle İngiliz devi, Yıldız için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ancak Juventus, Kenan Yıldız’ı kadroda tutmak istiyor ve sadece 100 milyon euro’luk bir teklif gelirse satış görüşmelerine açık olacağını belirtiyor. Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne katılamama ihtimali, finansal baskıyı artırsa da kulüp, genç yıldızını ucuza satma niyetinde değil.

Liverpool’un yanı sıra, Arsenal, Manchester City, Chelsea ve Manchester United da Kenan Yıldız’ın durumunu yakından takip ediyor. Juventus’un finansal durumu ve transfer stratejisi, yaz transfer döneminde Türk yıldızın geleceğini belirleyecek en önemli faktörler arasında.