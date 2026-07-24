Suudi Arabistan Roshn Ligi'ne yeni yükselen Ed-Diriyye kulübü, mevcut yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig'in yıldızlarından birini Ehli'nin elinden kaparak rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesi, Ed-Diriyye kulübünün eski Everton orta saha oyuncusu Senegalli Idrissa Gana Gueye ile tek sezonluk bir sözleşme üzerinde anlaştığını bildirdi.

Senegalli orta saha oyuncusu, geçen sezonun sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesinin bitmesinin ardından Suudi kulübe bonservissiz olarak transfer olacak.

Gueye, mevcut yaz transfer döneminde Ehli'nin hedeflerinden biriydi. "Er-Raki" lakaplı ekip, Fransız Enzo Millot'nun kadrodan ayrılması halinde yeni bir orta saha oyuncusu arıyordu; zira Millot, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ın planlarının dışında kalmıştı.

Böylece Ehli'nin çabaları, Millot'nun ayrılması halinde orta sahadaki en büyük hedefi olarak kalan Roma orta saha oyuncusu Fransız Manu Koné'yi kadrosuna katmaya yoğunlaşacak.

Idrissa Gana Gueye, Avrupa futbol sahalarında dikkat çekici bir kariyere sahip. Kariyerine 2010'da A takıma yükseltildiği Lille ile Fransa Ligi'nde başladı ve 2015'te Aston Villa'ya transfer oldu.

36 yaşındaki oyuncu, "Villans" ile geçirdiği tek sezonun ardından Everton'a geçti ve burada 3 yıl geçirdikten sonra 2019 ile 2022 yılları arasında kariyerinin en önemli durağı olan Paris Saint-Germain'e transfer oldu; daha sonra yeniden "Toffees"e döndü.

Son sezonda Idrissa Gueye, Everton ile 25 maçta forma giydi; bu maçlarda 2 gol atıp 3 asist yaptı. Ayrıca Senegal Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'ndaki dört maçta da yer aldı ancak gol ya da asist kaydedemedi.