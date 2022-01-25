Championship'in geçtiğimiz sezonunda ikinci olarak yükseldiği Premier Lig'de tutunma mücadelesi veren ancak oynadığı sekiz maçta sadece bir puan toplayabilen Watford'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Sezona Xisco Munoz ile başlayan, İspanyol teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından Claudio Ranieri ile yola devam etme kararı alan ve İtalyan hocanın ayrılmasının ardından bir kez daha teknik direktör arayışına giren Watford'un yeni hocası Roy Hodgson oldu.

Son dört sezonda Crystal Palace'ı çalıştıran ve bu dört sezonun tamamında takımı Premier Lig'de tutmayı başaran 74 yaşındaki Roy Hodgson, daha önce 2012-2016 yılları arasında İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Premier Lig'in en deneyimli çalıştırıcılarından biri olan Hodgson, bir dönem Liverpool, Inter ve İsviçre Milli Takımı'nda çalıştırdı.

Ozan Tufan da kadroda

Kadrosunda sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Ozan Tufan'ın yanı sıra Ismaila Sarr, Moussa Sissoko ve Nicolas Nkoulou gibi değerli oyuncuları buluduran Watford, Hodgson yönetimindeki ilk maçına 5 Şubat'ta Watford deplasmanında çıkacak.

İngiliz teknik direktör Watford'un bu sezon çalıştığı üçüncü hoca olacak.

20 karşılaşmada topladığı 14 puanla 20 takımlı ligde 19. sırada yer alan Watford, küme düşmenin en önemli adaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Ligde kalabilmek için Norwich City, Everton, Newcastle United ve Burnley ile rekabet etmesi gereken Watford, transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapabilir.

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