Premier Lig’de rıza dışı seks kasedi skandalı: Polisler ünlü oyuncuyu antrenmandan aldı!

Söz konusu oyuncunun bu hafta başında antrenman sahasında, röntgencilik suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. The Sun'da yer alan habere göre, polislerin antrenman sahasına gelerek oyuncuyu tutuklaması, takım arkadaşlarını şoke etti.

Kadının iddialarına göre oyuncu, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek kendisini malikanesine davet etti. Kadın, eve gitmek için bir Uber taksi çağrıldığını ve oyuncunun kendisine büyük bardaklarda alkollü içkiler ikram ettiğini söyledi.

Kadın ayrıca, oyuncunun kendisiyle bir seks kaseti çekmek istediğini ancak bu talebi reddettiğini belirtti.

Sorgulanıp serbest bırakıldı

Kadın, "Soyunduğunda bana saygısızca davrandığını hissettim. Telefonuyla sürekli mesajlaşıyor ve konuşuyordu. Kendimi ihlal edilmiş ve aşağılanmış hissettim. Kimse kadınlara böyle davranmamalı," dedi.

Olayın ardından polis, oyuncuyu altı saat boyunca sorguladı ve iki telefonuna el koydu. Ancak polis, delil yetersizliği nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacağını açıkladı.

Polis sözcüsü, "Bir adreste, röntgencilik şüphesiyle 20'li yaşlarında bir adam tutuklandı. Ancak yeterli delil bulunamadığı için daha fazla işlem yapılmayacak" dedi.

Oyuncu, serbest bırakıldıktan sonra Perşembe günü tekrar antrenmanlara döndü ve bu hafta sonu oynanacak FA Cup üçüncü tur maçında forma giymesi bekleniyor.

Kulüp yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.