Premier Lig'de rekor kıran Erling Haaland: "Oyun oynayıp uyuyacağım"

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, West Ham'a karşı tarih yazmasına rağmen sadece Leeds United maçını düşünüyor.

NE OLDU? Haaland, Premier Lig'de 35. golünü atarak lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Norveçli yıldızın bu rekoru tüm kulvarlarda kırması için 63 gollü Dixie Dean'a yetişmesi gerekiyor. Ancak yıldız futbolcu kendisini bu duruma kaptırmayı reddediyor ve sadece takımının bir sonraki maçına odaklanıyor.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Haaland, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bunu [Dixie Dean'in rekorunu kırmayı] şimdi düşünmüyorum. Bu akşam uyuyup yarın uyanacağım ve ardından Leeds'e karşı üç puan almaya çalışacağım. Leeds'in yeni bir menajeri (Sam Allardyce)var ve bu kolay olmayacak. Bu rekorları düşünmeye devam etseydim kafayı yerdim. Eve gideceğim, video oyunları oynayacağım, yemek yiyeceğim ve sonra uyuyacağım. Yarın Leeds'i düşünmeliyim."

BÜYÜK RESİM: Haaland'ın son golü, City'nin üçlü kupa umutları hâlâ çok canlıyken, takımının ligde yeniden liderliğe dönmesine yardımcı oldu. Forvet, kupaları daha çok önemsediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Evet, evet. En önemli şey üç kupayı da kazanmak. Bunun mümkün olduğunu herkes biliyor ama şu anda FA Cup finalini düşünemiyoruz. Sadece Leeds'i düşünmeliyiz. Artık son dokuz maçın her biri bir kupa finali."

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SIRADA NE VAR? Manchester City bir sonraki Premier Lig maçını, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Leeds United ile oynayacak.