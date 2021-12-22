Covid-19'un Omicron varyantı İngiltere'de yeni bir yüksek vaka rekoruna neden olurken Premier Lig, virüs salgınından etkilendi ve birçok maç ertelenmek zorunda kaldı.

Aralık ayı, Premier Lig oyuncuları arasında da en yüksek pozitif test sayısına ulaşıldığı dönem oldu.

Peki Premier Lig'de kaç oyuncu Covid-19 aşısı oldu ve hangi kulüplerin aşıları tam? GOAL, göz atıyor.

Premier Lig'de kaç futbolcu aşı oldu?

Premier Lig, oyuncuların ve kulüp personelinin yüzde 92'sinin bir, iki veya üç doz COVID-19 aşı aşısı olduğunu ve oyuncuların yüzde 84'ünün "aşı sürecinde" olduğunu doğruladı.

Lig, hangi kulüplerin ve futbolcuların aşı olduğuna ilişkin belirli ayrıntıları açıklamamaktadır, ancak tüm aşılama oranları artık ocak 2022'den itibaren ayda bir kez duyurulacak.

Premier Lig, personeller de dahil olmak üzere tüm kulüpleri aşı olmaya teşvik ederek şu bildiriyi yayımladı:

"Lig, oyuncular ve kulüp çalışanları arasında aşılamayı teşvik etmenin yanı sıra hükümetin kulüplere ve daha geniş kamuoyuna halk sağlığı aşısı mesajını teşvik etmeye ve kulüplerle birlikte çalışmaya devam ediyor."

Hangi kulüplere Covid-19 aşısı yapıldı?

Premier Lig hangi kişilerin aşı olduğunu belirtmezken, kulüpler oyuncularının ve çalışanlarının aşı durumları hakkında kendi bilgilerini yayınladı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, antrenman sahasındaki herkesin en az iki doz Covid-19 aşısı aldığını doğruladı.

Liverpool'un Newcastle'a karşı kazandığı zaferden önce gazetecilere verdiği demeçte Klopp, "AXA antrenman sahasında çalışan herkes en az iki kez aşılandı ve mümkün olan en kısa sürede güçlendiriciyi alacak" dedi.

Kırmızılar'ın patronu, Covid-19'a karşı aşı olma konusunda oldukça yüksek sesle, bireyin kendisini virüse karşı değil, tüm toplumu korumanın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

“Aşı olayı benim için bir dayanışma, sadakat ve birliktelik meselesi.

“Hepimiz aşı yaptırarak sadece kendimize değil, diğer insanlara da yardım etme şansına sahibiz. Ben böyle anlıyorum."

Wolves Menajeri Bruno Lage de Klopp'un Covid-19'un yayılmasını durdurmak için çok önemli olan sözlerini tekrarlayarak, kulüp binasındaki herkesin çift doz aşılanmayı tamamladığını belirtti.

Lage, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Buraya geldiğimde bana aşı olma şansı verdiler ve ben de kabul ettim. Benim için önemliydi çünkü ailem Portekiz'de ve izin günlerimde eşim ve çocuklarımla vakit geçirmek için oraya gidiyorum, bu yüzden aşılarımı yaptırdım.

"Binamızdaki herkesin aşıları tam, yapılması doğru olan şey bu. Özellikle Premier Lig'de ve toplum genelinde pozitif vakaların artmasıyla, kendimizi ve başkalarını güvende tutma sorumluluğumuz var."

Norwich de ayrıca bazı oyuncularının tamamlayıcı doz aşılarının yapıldığını doğruladı.

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