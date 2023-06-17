Premier Lig'de yeni sezon ağustos ayında başlıyor. İşte tarihler ve ilk hafta maçları...

Dünyanın en fazla izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig, ağustos ayında tekrardan geri dönüyor. Geçen sezon Manchester City, Arsenal'in sezonu kötü bitirmesinden yararlanmayı başardı ve dokuzuncu lig şampiyonluğuna ulaştı.

City önümüzdeki sezon bunu 10'a çıkarmayı umuyor olacak. Ancak yeni ve daha da güçlenmiş Arsenal, şüphesiz ki intikam peşinde olacak.

Bununla birlikte Newcastle ve Manchester United gibi takımlar da partiyi bozmak isteyecektir.

Brighton ve Aston Villa gibi takımların yüksekişi, Avrupa yarışını her zamankinden daha çekişmeli hale getirdi. 2023-24 sezonu, hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından geri dönmek isteyen Liverpool, Chelsea ve Tottenham ile daha da sıkı olacak gibi görünüyor.

Premier Lig ne zaman başlayacak?

İngiltere Premier Lig'de 2023/34 sezonu, 11 Ağustos'ta başlayacak. İlk maçta son şampiyon Manchester City, ligin yeni ekibi Burnley'ye konuk olacak.

Burnley'yi çalıştıran Manchester City'nin eski kaptanı Vincent Kompany, Pep Guardiola'nın rakibi olacak.

Premier Lig'de 2023/24 sezonunun ilk hafta maçları şu şekilde: