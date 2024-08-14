Premier Lig CEO'su Richard Masters, Manchester City'nin finansal ihlalleriyle ilgili soruşturmanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Premier Lig CEO'su Richard Masters, Manchester City'nin karşı karşıya olduğu 115 suçlamayla ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. Masters, davanın bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Manchester City, finansal ihlallerle suçlanıyor ve eğer suçlu bulunurlarsa ligden düşme gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabilirler. Ancak Pep Guardiola'nın takımı, hiçbir yanlış yapmadıklarına inandıklarını ve Premier Lig ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

BBC'ye verdiği bir röportajda konuşan Masters, "Artık davanın çözülme zamanı geldi" dedi. Ayrıca, bu durumun ligin üzerindeki etkisine değinerek, "Bu dava yıllardır devam ediyor ve artık çözülmesi gerektiği aşikar. Dava duyulduktan sonra bir karar yayımlanacak ve tüm sorularınıza o süreçte yanıt verilecek" şeklinde konuştu.

Rakipler de takipte

Premier Lig ve Manchester City, bu meselenin gelecek yılın sonuna kadar çözüleceğine inanıyor. Bu dava, sadece Manchester City taraftarlarını değil, diğer kulüplerin taraftarlarını da yakından ilgilendiriyor. Birçok rakip taraftar, City'nin mali kuralları çiğnediğini düşünüyor ve gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını istiyor.

Şu anda, davayla ilgili tarihler, cezalar ya da Manchester City'nin suçlu olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, sonucun açıklanması yaklaşıyor ve durum yakında netleşecek.

Sahada ise Manchester City, üst üste beşinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ilk maçında 18 Ağustos'ta Stamford Bridge'de Chelsea ile karşılaşacaklar.