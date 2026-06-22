Posticoğlu: Salah, Yeni Zelanda karşısında şüphecileri susturdu

Tottenham Hotspur’un eski teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Muhammed Salah’ın 2026 Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nı Yeni Zelanda karşısında tarihi bir zafere taşıyarak, milli takımdaki etkisiyle ilgili ortaya atılan tüm şüpheleri fiilen ortadan kaldırdığını vurguladı.

Mısır milli takımının kaptanı, 3-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı; takımını öne geçiren golü attı ve üçüncü golün asistini yaptı, böylece ülkesine Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini kazandırdı.

Postićoğlu, İngiliz "ITV" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mohamed Salah'ın bu takımdaki etkisi konusunda herhangi bir şüphe varsa, herkes bunu artık açıkça görebilir."

Ve ekledi: “Bu zafer Mısır milli takımına muazzam bir özgüven kazandıracak. Oyuncular maç sırasında zorlu koşullarla başa çıkmak zorunda kaldılar, ancak en büyük yıldızları sorumluluğu üstlendi ve doğru zamanda ortaya çıktı.”

Avustralyalı teknik direktör, büyük turnuvalarda büyük oyuncuları ayıran şeyin işte bu tür anlar olduğunu belirterek, “Turnuvada ilerleyebilmek için yıldızlarınızın ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekir ve Salah da bunu yaptı” dedi.

Postikoglu’nun övgüsü, Mısır milli takımının bir gol geriden gelip maçı 3-1 kazanmasının ardından geldi. Mısır, grup aşamasının son turunda İran ile karşılaşmadan önce 32’li turuna yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Salah, Firavunlar formasıyla tarihe adını yazmaya devam etti. Dünya Kupası'ndaki üçüncü golünü atarak turnuvadaki Arap golcülerin rekoruna eşitlendi ve milli takımdaki gol sayısını 68'e yükseltti. Böylece, Hüsam Hasan'ın adına kayıtlı tarihi rekoru egale etmek için sadece bir gol uzakta kaldı.