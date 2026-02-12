Postecoglou'ndan eski takımı Tottenham'ın taraftarlarını ve yönetimini çıldırtacak açıklama

Eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, kulübün transfer politikası hakkında sert açıklamalarda bulundu. Avustralyalı teknik adam, 2024 yaz transfer döneminde istediği dört önemli oyuncunun alınmadığını ve Tottenham’ın transfer yaklaşımının hedeflerle örtüşmediğini söyledi.

60 yaşındaki teknik adam, Kuzey Londra ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından görevden alınmıştı. İlk sezonunda takımı beşinci sıraya taşıyan Postecoglou, ikinci yılında ise kulübün 17 yıllık kupa hasretini sona erdirerek Avrupa Ligi’ni kazandı. Buna rağmen Spurs yönetimi değişikliğe giderek göreve Thomas Frank’i getirdi.

Postecoglou, The Overlap programında yaptığı açıklamada, Tottenham’ın kendisini “büyük kulüp” olarak konumlandırdığını ancak transfer harcamaları açısından bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.

“Beşinci bitirdiğimiz ilk sezonun ardından kendime ‘Beşincilikten şampiyonluk yarışına nasıl geçeriz?’ diye sordum. Bunun yolu Premier League’e hazır oyuncular almaktı. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığımız için yeterli bütçe yoktu ve Dominic Solanke ile üç genç oyuncu transfer edildi” ifadelerini kullandı.

Transfer eleştirisi

Postecoglou, o dönem transfer listesinde Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo ve Marc Guehi gibi isimlerin yer aldığını açıkladı. Ancak bu transferlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini belirtti.

“Eğer beşincilikten üçüncülüğe çıkmak istiyorsanız, diğer büyük kulüplerin yaptığı gibi yatırım yapmanız gerekir. Arsenal 100 milyon sterlin verip Declan Rice’ı aldı. Tottenham’ın bunu yaptığını görmedim” dedi.

Postecoglou’nun ilk yaz döneminde kulüp, Harry Kane’in Bayern Münih’e transferinin ardından 210 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmış ve James Maddison, Micky van de Ven, Pedro Porro gibi isimleri kadroya katmıştı. Bu destek, Spurs’ün sezona güçlü bir başlangıç yapmasını sağlamış ve takım ilk sekiz haftada 20 puan toplayarak zirveye yerleşmişti.

Ancak sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkının kaçırılmasının ardından kulüp 80 milyon sterlinin altında bir yatırım yaptı. Solanke en dikkat çekici transfer olurken, Archie Gray, Lucas Bergvall ve Wilson Odobert gibi genç isimler kadroya katıldı.

Tottenham, Avrupa Ligi kupasını kazanmasına rağmen Premier League’de ciddi bir düşüş yaşadı ve sezonu 17. sırada tamamladı. Bu sonuç, 1976-77 sezonundan bu yana kulübün en kötü lig derecesi olarak kayıtlara geçti. Yaşanan gerilemenin ardından kulüp başkanı Daniel Levy değişime giderek Postecoglou ile yolları ayırdı.