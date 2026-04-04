"Post-Bastoni dönemi" transfer piyasasında Barcelona'ya umut veriyor

Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde Inter Milan'ın İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi kadrosuna katma konusunda iyimser.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Inter Milan, savunma hattını güçlendirmek için Barcelona yönetiminin ana hedefi olan Bastoni'nin yerine geçecek alternatif isimleri gündeme getirerek, şimdiden "Bastoni sonrası dönemi" tartışmaya başladı.



İtalyan Ligi, stc tv'de "Beti Fiber", "Mufotter 4", "Max" ve "Pro 4" ile "Pro 5" paket müşterileri için ücretsiz





Gazete, Bastoni'nin İtalya'daki sportif ve sosyal itibarının son zamanlarda büyük ölçüde zedelendiğini belirtti. Bunun nedeni, ona karşı bir eleştiri dalgası yaratan iki olaydı. İlki, geçtiğimiz Şubat ortasında Juventus oyuncusu Pierre Kalulu'nun oyundan atılmasına neden olmasıydı; ikincisi ise İtalya ile Bosna Hersek arasında oynanan Dünya Kupası play-off maçında kırmızı kart görmesiydi. Bu durum, geniş bir taraftar kitlesi tarafından "Azzurri"nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ana nedeni olarak görüldü.

Basotti'nin Inter Milan'daki durumunun "dokunulmaz"dan "satılık" bir oyuncuya dönüştüğü ve Barcelona'nın oyuncu için tercih edilen ve olası bir varış noktası olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Getty Images



İtalyan gazete, "Bastoni sonrası dönem"den söz edilmesinin, oyuncunun ayrılışının yaklaştığını ima ettiğini, ancak bunun, durumu bekleyen diğer İtalyan dışındaki kulüpler de olduğu için, oyuncunun mutlaka Barcelona'ya transfer olacağı anlamına gelmediğini belirtti. Ancak Barça, Bastoni'nin mevcut krizlerinden çok önce, uzun süredir onu kadrosuna katmakla en çok ilgilenen kulüp olmaya devam ediyor.

Inter yönetimi, Barcelona'nın 45 milyon avroluk ilk teklifini reddettikten sonra Bastoni'yi kolay kolay bırakmaya niyetli değil; Inter ise savunmasının temel direklerinden birini elinden çıkarmak için en az 60 milyon avro istiyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona bu transferden vazgeçmeyi planlamıyor ve İtalyan savunmacının fiyatını düşürmesi için Inter'e baskı yapmaya devam edecek. Ayrıca



