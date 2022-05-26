Porto, Portimonense'de kiralık olarak forma giyen Abraham Marcus ile sözleşme imzaladı

Portekiz ekibi, bir genç oyuncuyu daha Avrupa futbolunun zirvesine çıkarmayı planlıyor.

Porto B, Portimonense'den kiralık olan Abraham Marcus ile yeni bir anlaşma imzalayarak oyuncuya duyduğu güveni kanıtladı.

Primeira Liga takımı Portimonense'de düzenli bir yer bulamaması nedeniyle, Nijeryalı oyuncu 2021-22 sezonunun geri kalanı için Radomiak Radom'a kiralandı.

Marcus, Polonya ekibinde altısı yedek olmak üzere sekiz lig maçında forma giydi.

Şimdi, 2022-23 sezonu başladığında kendisine Porton’nun ikinci takımında değerini kanıtlama şansı verildi.

Ne söylendi?

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Abraham Marcus, FC Porto B'nin yeni sezondaki ilk takviyesidir.

“22 yaşındaki kanat oyuncusu mavi beyazlı kulübe katılıyor ve satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık sözleşmesi var” denildi.

Marcus, kariyerine Feirense’de başlarken daha sonra 2021'de Nijerya Profesyonel Futbol Lig ekibi Remo Stars'a gönderildi.

Etkileyici performansı, onu Portimonense'ye taşıdı, ancak Paulo Sergio'nun takımına giremedi.

22 yaşındaki oyuncu ilk röportajında, tüm niteliklerini sergilemesine izin verecek olan Liga Portugal 2 ligine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ben kaliteli bir oyuncuyum"

Porto web sitesine konuşan Marcus, "Bu kulübün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. FC Porto, olmak için iyi bir yer ve burada elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum.

"İkinci ligde FC Porto B ile karşılaştım, bu yüzden kulübü temsil edebildiğim için çok mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçiririm.

"Ben kaliteli bir oyuncuyum, bunu sahada göstermek ve FC Porto'nun neden benim üzerime yatırım yaptığını göstermek niyetindeyim.

“Bu sezon daha fazla gol atmaya çalışacağım ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Porto B taraftarlarına çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi: "Size katılmak için buradayım ve bu yıl desteğinize güveniyorum."

Uluslararası sahnede Marcus, Nijerya’nın 4 Haziran 2021'de Kamerun'a karşı 1-0 mağlup olduğu hazırlık maçında oynadı.

Gernot Rohr'un 2022 Dünya Kupası elemelerinde Liberya ve Yeşil Burun Adaları'na karşı oynayacağı 30 kişilik kadrodan çıkarıldı.

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