Arsenal, Feyenoord orta sahasının Türk yıldızı Orkun Kökçü'yü uzun bir süredir takip ediyor

21 yaşındaki oyuncu, Topçular için potansiyel bir transfer hedefi olarak ortaya çıkıyor.

Dört yıldan kısa bir süre içinde Orkun Kökçü, Feyenoord altyapısından çıktıktan sonra Eredivisie'nin en iyi oyuncularından birine dönüştü.

Orkun'un Hollanda'da oyunun zirvesine yaptığı yolculuk, Groningen'in gençlik düzeninden bir zamanlar küçümsenen bir umudun, Rotterdam'da bir kahramana dönüşmesini sağladı.

21 yaşındaki oyuncu, Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile oynadıkları final maçında Hollanda takımı için son kez sahneye çıktı.

Turnuvada belirleyici olan rakipleri Orkun Kökçü için bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyorlar, bazı haberler Türk oyuncunun Roma’ya katılmayı kabul ettiğini söylüyor.

Ancak, Arsenal'in onu uzun süredir takip etmesi ve Kuzey Londra ekibiyle bağlantıları yıllardır sürmesi nedeniyle tek potansiyel talipleri Roma değil.

2020'ye kadar Feyenoord eski teknik direktörü ve Manchester United ve Ajax’ın eski defans oyuncusu Jaap Stam, orta saha oyuncusunun Premier Lig'de parlayacak kaliteye sahip olduğunu savundu.

Stam, GOAL'a verdiği demeçte, "Arsenal ve Premier Lig’de oynamak, Hollanda ile karşılaştırdığınızda tamamen farklı olduğu için buna uyum sağlamak gerek" dedi. "Oyunun hızı, kalitesi, ve yoğunluğu çok daha yüksek.

"Ama Orkun’un yeteneği var. Geliştirmek istediği kişiliğe sahip, her zaman daha iyisini yapmak isteyen bir oyuncu. Kendinden asla memnun değil, gol atmazsa ya da pasları yeterince iyi değilse hayal kırıklığına uğruyor.”

Ancak Orkun Kökçü'nün bu seviyeye gelmesi uzun ve zor bir yolculuk oldu.

O ve ailesi, kendisi ve şu anda Telstar ile Hollanda ikinci liginde oynayan kardeşi Ozan'ın oyunda başarılı olmalarına yardımcı olmak için fedakarlıklar yapmak zorunda kaldı.

Voetbal International'a “Profesyonel bir futbolcu olmak her zaman bizim hayalimizdi” dedi. “Ne zaman bir yerde yetenek yarışmaları düzenlense, ağabeyim ve ben oradaydık.

“Ajax, AZ, Haarlem ve daha fazlası, fırsat buldukça gittik ama hiç kısmet olmadı.

"Her Perşembe öğleden sonra bütün aile ile kuzeye gittik, hatta okuldan izin aldık. Ta ki FC Groningen'den gelen adam aniden ortaya çıkana kadar…

"Ozan'ın antrenman yapmasına izin verildi ama ben topumu aldım ve sahanın diğer yarısında kendim için bir şeyler yapmaya gittim. Top sürme, atış yapma gibi şeyler işte bilirsin.

"Bir gün Groningen'den bir genç antrenör, D2 takımlarıyla antrenman yapmak isteyip istemediğimi sordu. Zaten oradaydım... Hala Groningen'de düşündüklerini düşünüyorum: 'Biz o kardeşi istiyoruz, o halde Orkun'u alalım ve onları bir arada tutalım’ dediler.

"Ama benim için uzun zamandır beklediğim fırsattı ve kısa sürede ben de öne çıkmaya başladım ve kalmama izin verildi. Şimdi geriye dönüp baktığınızda, çoğu şey tesadüflere ve şansa dayanıyor."

Bütün aile toparlandı ve çocukların hayallerini desteklemek için Groningen'e taşındı, ancak Feyenoord Orkun'u bulmaya geldi ve durum daha karmaşık bir hal aldı.

“Feyenoord, benim için geldiğinde FC Groningen'in C2 takımında oynuyordum" dedi. “Böyle bir kulüp tarafından isteniyorsan, bu bir zafer gibi geliyor… Sorun, işlerin tekrar düzgün ilerlememesiydi.

"Kardeşim Groningen'de kaldı ve ben Rotterdam'da yalnız yaşamak için çok gençtim. Yani yine bir aile kurbanı. Babam Ozan'la Groningen'de kaldı, annem benimle Haarlem'e döndü ve beni her gün Rotterdam'daki antrenmana götürdü.

“Aile olarak iki yıl ayrı yaşadık. Feyenoord, Ozan'ı da almaya karar verdi ve biz, yeniden bir aile olduk."

Ve böylece, 13 yaşından itibaren Kökçü, Feyenoord gençlik saflarında hızla yükseldi ve kıdemli takımdaki ilk çıkışını sadece 17 yaşında yaptı.

Sakatlanan Jens Toornstra'nın yerine oyuna giren futbolcu, FC Emmen'e karşı 45 dakikalık maçında özel bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Feyenoord'un 4-1'lik galibiyetinde önemli bir rol oynayıp bir gol ve asistle oynayan Orkun için rüya gibi bir başlangıçtı.

Topu almak için mücadele ediyor, boş alanları dolduruyor ve top ayağındayken ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu kanıtlıyordu.

Genç olduğu için biraz kırılgan olmasına rağmen Orkun; akıllı, yaratıcı ve tehditkar görünüyordu. Bu özellikler, onu ünlü kırmızı beyaz forma altında önemli bir figür haline getirecekti.

Haarlemli oyuncu, en sıkı savunmalarda yer bulma becerisine sahip ve ani baskı altındayken bile, ince dokunuşu ve hızlı hareketi, defans oyuncularından kaçmasına ve mükemmel pasıyla bir şans yakalamasına izin veriyor.

Feyenoord'un en yaratıcı oyuncusu olarak Orkun topu kazanıyor, iyi tutuyor ve orta sahada ipleri eline alıyor. Kafası hep yukarda, takım arkadaşlarını sürekli tarıyor ve ileriye doğru ilerlerken fırsatlar yaratıyor.

2021-22 Eredivisie sezonunu 32 maçta yedi gol ve dokuz asistle tamamladı ve Feyenoord'un mükemmel bir başarı elde ettiği Avrupa Konferans Ligi’nde de öne çıktı.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Feyenoord'dan ayrılmaya hazır ve Arsenal'in orta sahada daha fazla derinliğe ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, Mikel Arteta'nın takımı için bir çözüm olabilir.

Orkun’un, Premier Lig'in yoğunluğundaki ve hızındaki değişime uyum sağlayacak kadar yeteneği var, ancak bunu yapmak için zamana ihtiyacı olacak ve ona bu zamanın verileceğinin bir garantisi yok.

Genç oyuncu için zorluk, tutarlı bir şekilde kaliteli performanslar sunmaktır. Feyenoord için birkaç kez kötü maçlar oynadı, ancak formda olduğunda rakiplerinin gözlerini kamaştırıyor.

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, "Harika olmak ve harika kalmak için [bu performans seviyesini] sürekli olarak koruyabilmeniz gerekir" dedi ve ekledi: “En iyi oyuncular bunu 10 kez denediğinde 9 kez yapabilir. Daha az yetenekli futbolcular ise bunu 10 defa dener ve 7 kez yapar.

"Her hafta yüksek bir seviyeye ulaşmak onun ve tüm takımın mücadelesi."

Eylül'de ise şunları ifade etti: "Uzun zaman oldu, ama şimdi diğerleri kalitesini fark etmeye başlıyor. Bunun nedeni sadece topu kaybetmemesi değil, aynı zamanda çok iyi paslar atması.

“Gol de atmaya başlarsa, insanlar tarafından daha çok fark edilir. Gollerinin yanı sıra, oyuncuları topsuz koşturmasının da çok iyi olduğunu düşündüm. Bu onun için çok güzel bir gelişme."

Orkun’un daha fazla gelişmesi için uzun bir yolu var ve önümüzdeki süreçte, neler yapabileceğini gösterecek daha fazla fırsat bulacak.

Peter McVitie

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