Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo: "Rekorları takip etmiyorum, rekorlar beni takip ediyor"

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Manchester United'a sansasyonel bir dönüş yaptı.

O zamandan beri kulüpte bir ikon oldu ve sezonu takımın en çok gol atan oyuncusu olarak bitirdi, ancak ne yazık ki şampiyonluk başarısı elde edemedi.

Kırmızı Şeytanlar, 2021-22 İngiltere Premier Ligi'ni (EPL) altıncı sırada bitirdi. Böylece Ronaldo kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde (UEL) oynayacak olabilir.

Bu arada, hayranlar ve eleştirmenler, Ronaldo'nun Old Trafford'daki ikinci dönemini övmeye devam ettiler. Eleştirmenler, rekorlarla görüşlerini destekleseler de Ronaldo, bu durumun doğal olduğunu söylüyor.

Ne söylendi?

MUTV ile özel bir röportajda Ronaldo, "Rekorlar doğal olarak geliyor. Rekorları takip etmiyorum, rekorlar beni takip ediyor.

Hala çok çalışmaya devam etmek, tutkuyu sevmek benim motivasyonum. Oyun ve tabii ki Manchester, takım arkadaşlarım bana sonuna kadar yardım ediyor, bu yüzden Cristiano'ya yardım eden herkese minnettarım."

"Bu kulüp için gol atmak her zaman güzeldir. Hattrick olduğunda daha da güzeldir. Ama benim için en önemli şey maçları kazanmaya çalışmak ve biraz şampiyonluk ya da kupa kazanmaya çalışmak. Manchester'ın ait oldukları yerde olacağına inanıyorum. Bazen zaman alıyor ama yine de inanıyorum" diye ekledi Ronaldo.

Ronaldo ayrıca taraftarların on yıldan fazla bir süre sonra onu Old Trafford'a nasıl memnuniyetle karşıladığından da bahsetti.

"Taraftarlara söylemem gereken şey, onlar harikalar. Maçı kaybettiğinizde bile bizi her zaman destekliyorlar. Her zaman yanımızdalar. Taraftarlar her zaman kalbimde. Onlara çok fazla saygı duyuyorum çünkü her zaman bizim yanımızdadır" diye değerlendirdi.

