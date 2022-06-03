Arjantin file bekçisi Emiliano Martinez: "Hepimiz, Lionel Messi için savaşan aslanlarız"

Arjantin kalecisi, takımın liderine duyduğu saygının altını çizdi.

Emiliano Martinez, Finnalisima sonrası Lionel Messi'yi "dünyanın en iyisi" olarak tanımlarken Arjantin'den takım arkadaşlarını "onun için savaşan aslanlar" olarak nitelendirdi.

Wembley'de oynanan maçta 28. dakikada Lautaro Martinez ile öne geçtiler ve ilk yarının sonunda Angel di Maria ile farkı ikiye çıkardılar. Yedekten oyuna giren Paulo Dybala, maçın sonlarına doğru sonucu belirledi.

Böylece Arjantin, Çarşamba akşamı La Finalissima'da İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Ne söylendi?

TUDN tarafından aktarılan habere göre Martinez, "Bir yıl önce hiçbir şey değildik ve bugün şampiyonluklar kazandığımız için Dünya Kupası adayıyız" dedi.

"Her zaman aday olacağız çünkü dünyanın en iyisine sahibiz.

"Hepimiz onun için savaşan aslanlarız!"

Finnalisima hakkında

Finnalisima'nın önemsiz bir maç olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Güney Amerika ve Avrupa şampiyonları arasında oynanan maçın sadece dostluk maçı olduğu düşünülüyor.

Ancak Martinez aynı fikirde değil ve Arjantin'in galibiyetinin hayal kırıklığı yaratan bir Rusya 2018 turnuvasından sonra tekrar yarışmaya hazır olduklarını gösterdiğini söyleyerek şunları ekledi: "Uluslararası bir şampiyonluktu.

"Bizim için bu bir finaldi, UEFA tarafından resmi olarak onaylandığını düşünüyoruz ve bu bize biraz daha güven veriyor. İnsanlar harika bir Avrupa takımıyla karşılaşmadığımızı söylüyor ama İtalya, son Avrupa Şampiyonu.

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