Portekiz'den sürpriz iddia: Fenerbahçe Hidemasa Morita transferinde mutlu sona ulaştı!

Sarı-lacivertli takımın Japon orta sahanın transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Transferin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını Japon oyuncu Hidemasa Morita ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınından Renascença'da yer alan habere göre sarı-lacivertli takım oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Santa Clara ile her konuda anlaştı.

Morita'nın Porto'ya giden Fabio Cardoso ve Al Shabab'a transfer olan Carlos Junior'un ardından bu yaz Santa Clara'ya veda eden üçüncü oyuncu olacağı belirtilirken, kulüp yönetiminin de bu gelişmeyi doğruladığı kaydedildi.

Öte yandan haberde bu transferin, dün Portekiz ekibinin başkanlığına seçilen Türk iş adamı İsmail Uzun'un başkanlığı dönemindeki ilk hamle olmasına dikkat çekildi.

5 milyon euro iddiası

Portekiz basınından Record ise Fenerbahçe'nin Morita için Santa Clara'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda Sırp ekibi Partizan'a elenen ve Avrupa macerası erken sona eren Santa Clara, Portekiz Ligi'ne de kötü başlamış ve üç maç sonunda bir puanda kalmıştı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında Fenerbahçe'nin Morita transferini birkaç gün içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Japon oyuncu daha önce formasını giydiği ülkesinin takımlarından Kawasaki Frontale'de, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai Port'a da rakip olurken, bu transferin Pereira'nın talebiyle gerçekleşeceği öne sürülmüştü.

Daha fazla okuma