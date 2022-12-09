Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'nun kampı asla terk etmek istemediğini söyledi.

İsviçre ile oynanan son 16 turu karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunan Cristiano Ronaldo'nun, turnuvanın başlarında Portekiz Millî Takımı'nın kampından ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu konuya açıklık getirdi ve böyle bir durumun kesinlikle yaşanmadığını ifade etti.

Ne söylendi?

Santos, Ronaldo ile ilgili sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı: "Bence Ronaldo'yu rahat bırakmanın zamanı geldi. Bana millî takımımızdan ayrılmak istediğini hiç söylemedi ve bence bu konuşmayı kesmenin zamanı geldi. Artık polemikleri bırakalım."

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Santos, Ronaldo'nun ayrılmak istediğini inkar ederken, İsviçre maçında Ronaldo'nun neden yedek bırakıldığına dair daha açık konuşmak zorunda kaldı: "Maç günü öğle yemeğinden sonra onunla konuştum ve onu ofisime davet ettim. Cistano her zaman ilk 11 oyuncusu olduğu için bundan pek memnun değildi. Bana 'Bunu gerçekten istiyor musun? Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?' diye sordu. Ben de görüşlerimi anlattım ve açık sözlü bir şekilde normal bir sohbetimiz oldu. Daha sonra tabii ki o da bunu kabul etti.

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Sırada ne var?

Ronaldo, İsviçre maçını yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı. Onun yerine oynnayan GonÇalo Ramos ise İsviçre karşısında hat-trick yaptı. Cumartesi günü Fas ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde hangi futbolcunun ilk 11'de olacağı merakla bekleniyor.