Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo Türkiye Milli Takımı'na gözdağı verdi

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası’na katılmak için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

Manchester United'ın süperstarı, son büyük küresel gösterisine katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız, şu anda 37 yaşında ve olağanüstü kariyerini 40'lı yaşlarına kadar uzatmayı planlamasına rağmen kariyerinin son günlerine yaklaştığının farkında.

Ronaldo; geçmişte dört Dünya Kupası turnuvasına katıldı ve 2016'da Avrupa Şampiyonası zaferinin tadını çıkardı.

Portekiz, perşembe günü yarı finalde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanırken Ronaldo, beşinci kez Dünya Kupası’nda yer almayı umuyor.

Ne söylendi?

Türkiye maçını kazanması halinde Portekiz, 29 Mart'ta İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesinde Portekizli süperstar, Instagram hesabından şunları yazdı:

"2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın.

"Portekiz'i temsil etmekten her zaman olduğu gibi gurur duyuyorum.

“Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri paylaşan rakiplere karşı saygımız sonsuz…

“Ama birlikte Portekiz'i hak ettiği yere ulaştırmak için savaşacağız. Haydi, yapalım şunu!"

Ronaldo'nun rekorları

Portekiz, başka bir Dünya Kupası finalini hedeflerken daha tılsımlı bir oyuncuya sahip olmak isteyemezdi, çünkü Ronaldo rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

37 yaşındaki futbolcu, uluslararası erkekler futbolunda 115 kez forma giyerek tüm zamanların en golcü oyuncusu ve diğer tüm Avrupalı ​​oyunculardan 184 maç daha fazla kazandı.

Ronaldo, tarihte art arda dokuz kez büyük bir turnuvada gol atan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

Onun serüveni, Euro 2004'e kadar uzanıyor ve kariyerinde attığı 14 golle Avrupa Şampiyonalarının önde gelen golcülerinden birisi oldu.

Portekiz başka hangi futbolcularına güveniyor?

Milli takım kaptanı olarak Ronaldo'nun, Katar yolunda Portekiz'e örnek olması bekleniyor.

Ancak, Fernando Santos'un takımında birçok alternatif futbolcunun maç kazandırma şansı var.

Bunlardan birisi de Old Trafford’un bir diğer yıldızı Bruno Fernandes.

Türkiye’ye karşı oynayacakları maç öncesinde o da Ronaldo gibi takımına güveniyor.

“Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmaya ihtiyacımız var.

"Dünya Kupası'na ulaşmak için her şeyi yapacağız.”

Portekiz, en son 1998'de Dünya Kupası'na gidemedi ve şu anda FIFA dünya sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor.

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