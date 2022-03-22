Juventus CEO’su Maurizio Arrivabene, Dusan Vlahovic'in Juventus'a gelişinin kulübün Paulo Dybala'nın sözleşmesini yenilememe kararında kilit rol oynadığını söyledi.

Arjantinli milli oyuncu, Serie A ekibiyle yeni bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyordu, ancak bunun yerine sezon sonunda kulüpten ücretsiz olarak ayrılacak.

Ocak ayında Fiorentina'dan Vlahovic ile sözleşme imzalayan Juventus’un, önümüzdeki yıllar için planları değişti.

Böylece, sezon sonunda Dybala serbest oyuncu statüsünde bulunacak.

Ne söylendi?

Gazetecilere verdiği demeçte Maurizio, Dybala hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Güleryüzlü, açık ve saygılı bir görüşmeydi. Çok samimi bir yaklaşımımız vardı.

"Vlahovic'in gelmesiyle Paulo artık projenin merkezinde değil ve biz de onunla ayrılma kararı aldık.

"Dusan'ın gelişi, Dybala hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Takımın teknik yapısı ve Juventus projesi bazı değişikliklere uğradı.

"Bu değişikliklerin bir kısmı, Dybala'nın yenilenmeyen sözleşmesini de içeriyor.”

Juventus daha önce ekim ayında Dybala'ya bir sözleşme teklif etti.

İtalyan ekibi, teklif ettiği sözleşmede Arjantinli futbolcuya ödediği ücreti düşürmeye de oldukça kararlıydı.

“Juventus’un, kulübün lehine kararlar alması gerekiyordu”

Maurizio, ”Paulo, kariyerinin yedi yılını bizimle geçirdi. Ona düşük bir teklif verme isteğimiz vardı, ancak bu teklifin çok da düşük olması ona duyduğumuz saygıyı göstermezdi.

“Hiç kimse Dybala'nın teknik hünerini sorgulamadı.

"Ekim ayındaki parametreler farklıydı. Katılım, sözleşmenin süresi ve ekonomik nitelikteki diğer hususlar dikkat edilmesi gereken konulardı.

“Yönetimin Juventus aleyhine değil, kulübün lehine kararlar alması gerekiyordu ve biz de öyle yaptık” dedi.

Dybala, Juventus'ta nasıl bir performans sergiledi?

28 yaşındaki Arjantinli orta saha, 2015 yılında Palermo'dan Juventus'a transfer oldu.

Kulüpte; beş Serie A ve dört kez de Coppa Italia şampiyonluğu kazandı.

Toplamda 283 maçta oynayan Dybala, takımına 113 gol katkısında bulundu.

Arjantinli yıldız, bu sezon toplamda 29 kez forma giyerken 13 gol kaydetti.

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