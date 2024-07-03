EURO 2024'teki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

EURO 2024'te ülkesi Portekizle şampiyonluk hedefleyen Cristiano Ronaldo, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Dramatik bir maç sonuyla Slovenya'yı kupanın dışına iten ve adını çeyrek finale yazdıran Portekiz'in kaptanı, 2026 Dünya Kupası içinse açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Messi ile olan rekabetinin sonlanmayacağının altını çizen Ronaldo Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nı kazansam bile bu devam edecek. Bazı insanlar beni daha çok seviyor, bazıları daha az. Hayatta olduğu gibi, bazıları sarışınları, bazıları esmerleri seviyor" demişti.

EURO 2024'ü kazanmayı çok istiyor

Efsane oyuncu, her yıl yeteneklerini kanıtlamak zorunda olduğunu belirterek, "Bu turnuvayı kazanmayı çok isterim. Hırslıyım ama eğer bir daha turnuva kazanamayacağımı söyleseniz bile, kazandığım her şey göz önüne alındığında yine de mutlu olurdum. Tarih kitaplarında diğer tüm rekorlar orada olacak. Ancak, tabii ki, rafta bir Dünya Kupası kötü olmazdı. Bu bir rüya olurdu" ifadelerini kullandı. Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz kupanın çeyrek finalinde organizasyonun favorileri arasında yer alan Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa-Portekiz eşleşmesinin galibi yarı finalde Almanya-İspanya eşleşmesinin galibiyetle kozlarını paylaşacak.