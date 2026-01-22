Portekiz futbolu Jota'nın ardından bir ölümle daha sarsıldı

Portekiz futbolu trajik bir kayıpla sarsıldı. 27 yaşındaki futbolcu Nassur Bacem, Algarve bölgesinde oynanan kupa maçında sahada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Algarve’nin Olhao kasabasında oynanan Taça do Algarve eleme turu karşılaşmasında yaşandı. LGC Moncarapachense ile Imortal DC arasında oynanan maçın 27. dakikasında Bacem bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri sahaya girerek kalp durması geçirdiği belirtilen oyuncuya uzun süre müdahale etti.

Her iki takımın kulüp doktorları, fizyoterapistleri ve stadyumdaki acil müdahale ekipleri oyuncuyu hayata döndürmek için seferber oldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Nassur Bacem kurtarılamadı ve maç oynandığı sırada hayatını kaybetti.

Kulüpten duygusal veda

LGC Moncarapachense kulübü, maçtan saatler sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Kulüp açıklamasında, Bacem’in vefatının “derin bir üzüntü ve büyük bir şaşkınlık” yarattığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nassur çok erken aramızdan ayrıldı. Kulübümüzde, saha içinde ve saha dışında ona yakın olan herkesin hayatında büyük bir boşluk bıraktı. O sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir arkadaş ve ailemizin ayrılmaz bir parçasıydı.”

Genç yaşta yarım kalan bir kariyer

Aveiro doğumlu olan ve Angolalı kökenlere sahip Nassur Bacem, genç yaşlarında Portekiz futbolunun üst seviyelerinde de forma giydi. Kariyerinin erken dönemlerinde Sporting Braga altyapısında yer alan Bacem, daha sonra alt liglerde profesyonel kariyerini sürdürdü.

Kulüp başkanı Nemesio Martins de yaptığı açıklamada, yaşananların şokunu atlatamadıklarını belirterek, “Sözler yetersiz kalıyor. Çok ani oldu, hiçbir şeye zaman yoktu. Nassur’un kaybı hepimiz için tarifsiz bir acı” dedi.

Portekiz futbol kamuoyu ve alt lig kulüpleri, genç yaşta hayatını kaybeden futbolcu için taziye mesajları paylaşırken, karşılaşmanın ardından Algarve bölgesindeki maçlarda saygı duruşu yapılması bekleniyor.