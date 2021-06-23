Milan ve Roma’dan sonra Portekiz temsilcisi de 20 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Benfica, Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’yü transfer etmek istiyor. Genç yıldız, kendisini izleyen Rui Costa’dan da tam not aldı.

Avrupa’nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Orkun Kökçü ile Roma ve Milan gibi İtalyan temsilcilerinin ilgilendiği biliniyordu. Ayrıca eski bir Benficalı olan Roma’nın sportif direktörü Tiago Pinto’nun da bu transferi fazlasıyla istediği dile getirilmişti.

Benfica, 2020-21 sezonu öncesinde takımın orta sahasını yenilemek istiyor. Bu doğrultuda Andreas Samaris, Gabriel ve adı Ajax ile anılan Chiquinho ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Benfica da Orkun Kökçü ile yakından ilgileniyor.

Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda da yer alan Orkun Kökçü, ay-yıldızlıların İsviçre ile oynadığı maçta oyuna dahil olmuş ancak yalnızca 10 dakika süre alabilmişti. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonda Feyenoord formasını 31 kez terletmiş ve 4 gol 3 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Türkiye’nin Euro 2020’ye erken veda etmesiyle birlikte Benficalı yöneticiler de Orkun Kökçü transferinde vites arttırdı. Benfica, milli yıldızın transferini en kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Orkun Kökçü’nün Feyenoord’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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