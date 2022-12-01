Polonya kalecisi Szczesny, Lionel Messi'nin penaltılarının şifresini açıkladı

Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, Dünya Kupası'nda penaltısını kurtardığı Lionel Messi'nin nereye şut atacağını bildiğini iddia etti.

Arjantin, Polonya ile oynadığı karşılaşmada baskıyı artırdığı anda ilk yarının sonunda tartışmalı bir penaltı kazandı.

VAR, Szczesny'nin Messi'ye faul yaptığına karar verdi ve hakem beyaz noktaya gitti. Ancak kaleci Szczesny, yedi Ballon d'Or sahibinin penaltısını muazzam bir şekilde kurtardı.

Polonyalı eldiven, Messi'nin penaltısının şifresini nasıl çözdüğünü açıkladı.

Ne söylendi?

Maçın ardından TVP'ye konuşan Juventus kalecisi penaltı anı ile ilgili görüşünü şöyle açıkladı:

"Hakeme, Messi'nin yüzüne elimle dokunduğumu söyledim ama penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakem aksini karar verdi ancak sorun değil. Gösteriş yapmalıyım.

"Artık Messi'nin nereye şut atacağını bildiğimi söyleyebilirim. Leo bazı penaltılarda kaleciye bakıyor, bazılarına ise sert vuruyor.

"Sert vuracaksa soluma doğru vuracağını biliyordum. Topa gelirken hiç duraksamadığını gördüm ve sert vuracağını hissettim.

"Kurtardım. Mutluyum çünkü sonunda o penaltı bir şeyler kazandırdı. Bu çok büyük bir memnuniyet."

Büyük resim

Bu, Szczesny'nin 2022 Dünya Kupası'nda şimdiden iki penaltı kurtardığı anlamına geliyor. Polonyalı kalecinin kurtarışı galibiyeti getirmese de takımın C Grubu'ndan çıkıp son 16'ya kalmasını sağladı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Polonya'yı ne bekliyor?

Szczesny'nin kahramanlığı ve Meksika'nın Suudi Arabistan karşısında üç farklı kazanamamasının ardından Polonya, şampiyon Fransa ile son 16'da bir randevu ayarladı.