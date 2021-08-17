Pogba'ya Messi engeli!

Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen PSG, Lionel Messi engeline takıldı.

Premier Lig'in ilk haftasında Leeds United'ı 5-1 yenerek zirveye oturan Manchester United'da yaptığı dört asistle sezona damgasını vuracağının sinyallerini veren Paul Pogba'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İngiliz basınına göre Fransız yıldız takımından gelen sözleşme tekliflerini kabul etmiyor.

Daily Maily'de yer alan habere göre Pogba'ya yılda yaklaşık 18 milyon euro kazanacağı dört senelik bir sözleşme teklif eden Manchester United, yüksek maaş artışına rağmen olumlu bir cevap alamadı. 2016'da 104 milyon euro'ya transfer edilen Pogba'nın kulüpteki geleceği de böylelikle tehlikeye girmiş oldu.

PSG'nin bütçesi yetmiyor

Manchester United'ın yıldız oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek için nispeten düşük bir bedelle de olsa önümüzdeki haftalarda satabileceği tahmin edilirken, kısa bir süre önce oyuncuya yakın bir ilgi gösteren PSG'nin Lionel Messi transferi nedeniyle maaş bütçesindeki sınırlarını zorladığı ve Pogba planını rafa kaldırdığı belirtildi.

Öte yandan PSG ve Real Madrid'in ilgisine rağmen Manchester United'a da kapıları kapatmayan Pogba'nın milli takımdan arkadaşı Raphael Varane ile İngiliz futbolunun genç yıldızı Jadon Sancho'nun transferleri sonrasında heyecanlandığı ve son büyük imzası öncesinde acele karar vermek istemediği biliniyor.

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