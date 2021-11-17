Pogba'ya bütçesi etmeyen Juventus, Borussia Dortmund'dan Axel Witsel' istiyor

Ocak ayı yaklaşırken Avrupa'da transfer spekülasyonları da doğal olarak artmaya başladı.

Orta saha arayışlarını sürdüren Juventus, gözünü Borussia Dortmud'un orta sahası Axel Witsel'e dikti.

Belçikalı orta saha da ayrılmaya sıcak bakıyor.

Witsel, Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Sky Almanya'nın haberine göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Witsel, seçeneklerini düşünüyor ve Dortmund'dan ayrılmak istiyor.

Son dönemde Juventus'ta 4-4-2 dizilişini benimseyen Massimiliano Allegri de 32 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Juve ile Witsel'in görüşmelere başladığı söyleniyor.

Borussia Dortmund ise Witsel'in yerine Borussia Mönchengladbach'tan Denis Zakaria'yı renklerne katmayı amaçlıyor.

Sözleşmesi tıpkı Witsel'inki gibi yazın sona erecek olan İsviçreli oyucu da Marco Rose ile çalışmak istiyor.

Axel Witsel'in 2021-22 performansı

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 18 kez sahaya çıktı.

Witsel, söz konusu 18 maçta gol veya asist üretemedi.

11 kez Bundesliga'da forma giyen Belçikalı futbolcu, Şampiyonlar Lig'nde dört, Almanya Kupası'nda iki, Almanya Süper Kupası'nda ise bir kez sahaya çıktı.

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