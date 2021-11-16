Karadağ'da kritik gece: Türkiye, 20 yıl sonra Dünya Kupası biletini alabilecek mi?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, bu akşam kader maçlarından birine çıkıyor.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nun son hafta maçında Karadağ'a konuk olan ay-yıldızlılar, Katar biletini almayı amaçlıyor.

Pod Goricom Stadı'nda Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye için bu gece üç ihtimal var.

Millî takım, grubu 3. sırada bitirip turnuva vizesi alamayabilir. Grubu 2. sırada tamamlayıp play-off'lara kalabilir ve maç sonunda 1. sıraya yerleşip Katar biletini cebine koyabilir. Evet, bu gece her şey mümkün.

GOAL Türkiye, olası üç senaryoya göz atıyor.

İlk senaryo: Türkiye, 2022 Dünya Kupası'nda

Grupta 18 puanı bulunan A Millî Takım, eğer Karadağ'ı mağlup ederse kendi işini görmüş olacak ve Hollanda - Norveç maçının sonucunu bekleyecek.

Şayet bu gece Norveç, Hollanda'yı deplasmanda mağlup ederse grup birinciliğini genel averaj belirleyecek.

Türkiye, karşılaşmalar öncesi +10 averaja sahip. Norveç'in averajı ise +9. Yani Norveç, bu geceki karşılaşmalar sonrasında Hollanda'yı yenerse ve genel averajda Türkiye'nin önüne geçemezse ay-yıldızlılar Katar biletini alacak.

İkinci senaryo: Türkiye, play-off'lara kalıyor

Belki de üç senaryodan, gerçekleşmesi en yüksek ihtimal Türkiye'nin play-off'lara kalması gibi görünüyor.

Türkiye'nin Karadağ'da kaybedeceğini var sayarsak bu durumda Hollanda'nın, evinde Norveç'i devirmesi ve Norveç'in genel averajda Türkiye'yi geçmemesi gerekecek.

A Millî Takım, Karadağ'dan bir puanla dönerse Hollanda'nın Norveç karşısında kaybetmemesi Türkiye'ye play-off için yetecek.

Norveç, Hollanda'ya mağlup olursa Türkiye, Karadağ'a kaybetse bile gece sonunda genel averajda önde olması halinde ay-yıldızlılar play-off'lara kalabilecek.

Üçüncü senaryo: Türkiye, Katar'a gidemiyor

A Millî Takım için en kötü senaryo. Ay-yıldızlılar, Karadağ'a kaybederse Norveç'in Hollanda'dan puan alması halinde Türkiye, Dünya Kupası'na gidemiyor.

Norveç, Hollanda'ya kaybederse Türkiye ise Norveç'in kaybettiği skordan üç gol daha fazla farkla yenilirse genel averaja bakılıyor ve millî takım, bu senaryoda da ilk ikiye giremiyor.

Örneklendirmek gerekirse, Norveç'in Hollanda'ya 1-0 mağlup olduğu durumda Türkiye, Karadağ'a 3-0 yenilirse genel averajda Norveç üstünlüğü ele alıyor ve play-off'lara katılma hakkı elde ediyor.

Gerçek şu ki bu gece maç içinde senaryolar birçok kez değişebilir. Oyun planlarının da ona göre şekilleneceği bir gerçek.

G Grubu'nun puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj 1. Hollanda 20 23 2. Türkiye 18 +10 3. Norveç 18 +9 4. Karadağ 12 0 5. Letonya 6 -5 6. Cebelitarık 0 -37

Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Kritik karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Vesovic, Jankovic, Haksabanovic, Kosovic, Scekic, Marusic, Jovetic.

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Caner Erkin, Berat, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

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