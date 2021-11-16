İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: Dünya Kupası'nı kazanacağız

Euro 2020 şampiyonu İtalya, Dünya Kupası yolunda büyük bir hüsran yaşadı.

C Grubu'nda son maçta Kuzey İrlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelek Azzurri, rakibin katı savunmasını aşamadı ve maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Aynı grupta yer alan İsviçre, Bulgaristan'ı evinde 4-0 mağlup edince liderliği ele geçirdi.

Bu durumda grubu ikinci sırada tamamlayan İtalya, turnuvaya direkt olarak katılım hakkı sağlayamadı ve play-off'lara kaldı.

Fakat İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, buna rağmen takımından Dünya Kupası için umutlu.

Ne söylendi?

Tecrübeli teknik direktör, Dünya Kupası'na direkt olarak katılım sağlayamamış olmalarına rağmen turnvanın doğal favorilerinden biri olduklarının unutulmaması gerektiğini söylüyor.

Kuzey İrlanda maçının ardından RAI Sport'a konuşan Mancini, şunları söyledi:

"Şu anda play-off konusunda hiçbir şey yapamayız. Mart ayında bu maçlarımız var ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"Oyuna hakim olmamıza ve mücadele etmemize rağmen golü bulamadık. Kuzey İrlanda herkese karşı yaptığı savunmayı bize de yaptı. Bunu kırmak istedik ama olmadı.

“Yazık, çünkü bu noktaya gelmeden önce gruptan çıkmayı garantilemeliydik. Bizi bugüne kadar karakterize eden şeyi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Belirleyici maçlarda kaçırdığımız iki penaltımız vardı. Bu da kazanma şansımızın olduğunu gösteriyor.

"Artık mart ayına hazırlanıyoruz ve play-off'lara öz güvenle gidiyoruz. Mart ayında Dünya Kupası'nda yerimizi alacağız ve umarım turnuvayı da kazanacağız."

İtalya'yı ne bekliyor?

Gök Maviler, kaderini belirlemek için mart ayı sonlarında Dünya Kupası play-off'larına katılacak.

Play-off'lrda, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi iki grup birincisi ile birlikte elemelerde henüz turnuva bileti alamayan 10 grup ikincisi yer alacak.

Üç ülke Katar'a ulaşmak için 12 takımlı play-off'ta mücadele edecek.

Büyük resim

İtalya, dört ay önce Avrupa şampiyonu olmasına rağmen 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edemedi. Bu da akıllara Azzurri'nin 2018 Dünya Kupası'na katılamamış olmasını getirdi fakat Mancini, maç sonundaki öz güvenli demeçleriyle havayı yumuşattı.

İtala hücumu, yaz aylarındaki gücünü kaybetti. Gök Maviler, Euro 2020'de maç başına neredeyse iki gol atmasına rağmen elemelerde, Litvanya karşısında alınan 5-0'lık galibiyet haricinde yüksek skorlu maçlar çıkaramadı.

Artık play-off'ta da bocalarlarsa 2018 ile aynı kaderi paylaşacaklar ve tarihlerinde ilk kez iki kez üst üste Dünya Kupası'na katılamamış olacaklar.

Kuzey İrlanda maçından sonra Mancini, sözlerine şunu ekledi:

"Hayır, utanç yok. Önemli olan Dünya Kupası'na katılmak. Oraya nasıl ulaştığımız önemli değil."

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