Pogba ve Ibrahimovic’in Depay şaşkınlığı

Barcelona'nın yeni transferi Memphis Depay, Manchester United forması giydiği dönemde geçirdiği zorlu günleri anlattı.

Bu yaz Lyon’dan ayrılarak Barcelona’ya transfer olan Memphis Depay, İspanya kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçlarında attığı üç golle dikkat çeken yıldız oyuncu, La Liga’nın ilk haftasını da bir asistle kapattı.

2015-2017 yılları arasındaki Manchester United macerasında aradığını bulamayan Depay, Barcelona formasıyla yakaladığı ikinci şansı iyi değerlendirip, futbolun en üst seviyesinde kendini kanıtlamak istiyor.

United’a vatandaşı Louis van Gaal tarafından 25 milyon sterline transfer edilen Depay, İngiltere’de potansiyelini sahaya yansıtmakta zorlandı. Takımın başına Jose Mourinho’nun geçmesiyle adeta kulübede unutulan Depay, kariyerine Fransa’da devam etti.

Mourinho’nun Depay’ı tamamen defterden silmesi, o dönem Manchester United kadrosunda yer alan isimlerden Paul Pogba ve Zlatan Ibrahimovic’i oldukça şaşırtmış.

Ne söyledi?

El Periodico’ya konuşan Depay, United’da geçirdiği karanlık günleri tüm detayıyla anlattı.

“Neyin yanlış gittiği hakkında çok düşündüm. İlk sezonda adaptasyon süreci yaşadım ve PSV’dekine kıyasla işler iyi gitmedi.”

“Bir miktar özgüven kaybı yaşadım. Van Gaal ve ekibinin de güvenini kaybettim.”

“Benim için zordu. Bir sonraki sezon daha tecrübeliydim, ama teknik direktör değişti.”

Mourinho'dan şans bulamadı

“Jose Mourinho geldikten sonra forma için savaştım, ama bir fırsat vermeyi aklından dahi geçirmedi. Bana asla şans vermedi.”

“Odasına gittim, ama bu bir şeyi değiştirmedi. Zorlayıcı bir dönemdi. Antrenmanlarda iyiydim, takım arkadaşlarım da bu duruma anlam veremiyordu.”

“Pogba ve Zlatan bana: ‘Neden hiç oynamıyorsun?’ diye sormuştu. Orada asla şans bulamayacağımı fark ettim. Oynamadığım sürece büyük bir kulüpte kalmak istemiyordum.”

“United’dayken, en iyiler arasına girebileceğimi herkese göstermek için işe baştan başlamam gerektiğini anladım.”

“Beş yıllık sözleşmem ve iyi bir maaşım vardı, ama kendimi rahat hissetmiyordum. Ben de ayrıldım. Bu verdiğim en iyi karardı.”

Bu kez zirvede kalabilecek mi?

Ocak 2017’de Lyon’a geçen Depay, kısa sürede formunu yeniden yakaladı ve Ligue 1 ekibinde çıktığı 178 maçta 76 gol kaydetti.

Buradaki performansıyla yeniden büyük kulüplerin dikkatini çeken Hollandalı, Ronald Koeman takımın başına geçtiğinden bu yana Barcelona’nın radarındaydı.

Maddi sorunlar yaşayan Barcelona, Depay’ın serbest kalmasını beklemek zorunda kalsa da, sonunda yıldız hücumcuya kavuştular. Lionel Messi’nin sürpriz ayrılığından sonra Depay’ın omuzlarındaki yük bir kat daha arttı. Bakalım Depay, büyük kulüp baskısını bu kez kaldırabilecek mi?

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