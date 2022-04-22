Pogba, Manchester United formasıyla son maçına mı çıktı?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle 2021/22 sezonunu kapatan Paul Pogba'yı Liverpool karşısında Manchester United formasıyla son kez izlemiş olabiliriz.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba'nın bu yaz Old Trafford defterini kapatması bekleniyor.

Bu sezon ikinci kez sakatlana Pogba yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalacak. Kasım ayında Fransa milli takımı kampındayken sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusu 14 maç kaçırmıştı.

Pogba, Manchester United formasını bir daha giyecek mi?

Cumartesi günü ilk dört yarışının iddialı ekiplerinden Arsenal ile kritik bir maça çıkacak olan United, Paul Pogba'dan faydalanamayacak.

Maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ralf Rangnick, sağlık ekibinden aldığı bilgiyi paylaştı.

"Doktor bana sakatlığının en az dört hafta süreceğini söyledi. Son maçımız Mayıs ayının sonunda. O zamana kadar dönmesi olası gözükmüyor."

"Tribünler onun yerine 19 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi izlemek istiyor." 👇



✍️ @CharDuncker — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 19, 2022

Pogba nasıl sakatlandı?

Premier Lig'deki Liverpool maçına ilk 11'de başlayan Pogba, 10. dakikada yerini Jesse Lingard'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun da yokluğunda güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Manchester United, Anfield'dan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Maçın ardından MUTV'ye konuşan Rangnick, "Baldırında bir çekme meydana geldi. İlk izlenimimiz bunun Fred'inki gibi bir haftada iyileşecek bir sakatlık olmadığı yönünde" ifadelerini kullanmıştı.

Pogba'nın Manchester United karnesi

Sir Alex Ferguson döneminde United altyapısından yetişen Pogba, genç yaşta ayrıldığı kulübe 2016 yılında 89 milyon sterlin'lik rekor bedelle dönmüştü.

Büyük beklentilerle geldiği Manchester United'da sakatlık ve istikrar sorunları nedeniyle potansiyelinin uzağında kalan Pogba taraftarların gözünde istenmeyen adama dönüştü.

Altı yılda United formasıyla 226 maça çıkan ve 39 gol atan Pogba, kulüpte Community Shield, Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.