Pochettino'nun PSG'deki geleceği Katar'da masaya yatırılacak

Ligue 1'de şampiyonluk tahtını geri almasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığına uğrayan Paris Saint-Germain beklentilerin altında bir sezon geçirdi.

Le Parisien, kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevden alınacağını öne sürmüştü.

PSG'nin Montpellier'yi 4-0 yendiği maçın ardından bu konudaki soruları yanıtlayan Pochettino, Katar'daki kritik buluşmaya işaret etti.

Pochettino ne söyledi?

PSG, Pazar günü 2022 Katar Turu kapsamında takım halinde Doha'ya hareket etti. Pochettino burada kulüp başkanıyla bir araya geleceğini belirtti.

"Katar'da başkanla buluşacağım ve görüşeceğiz. Şu noktayı açıklığa kavuşturayım, bu tip görüşmelerin planlamasını her zaman kulüp yönetimi yapıyor."

Pochettino takımdan ayrılması gündemde olan ve adı Juventus'la anılan Angel Di Maria hakkında da konuştu.

"Uzun süredir en önemli oyuncularımızdan beri. Mbappe gibi onu da kadroda tutmak istiyoruz. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor, ama işin içinde birçok faktör var."

Pochettino'nun yerine kimler aday?

50 yaşındaki teknik adam PSG'nin başına Ocak 2021'de geçmişti. Öncesinde Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, PSG ile bir lig, bir Fransa Kupası ve bir Fransa Süper Kupa zaferi yaşadı.

Le Parisien'e göre Pochettino'nun eski takımı Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte listenin üst sıralarında yer alıyor.

Premier Lig'de ilk dört mücadelesi veren Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa, Conte'nin PSG'nin başına geçebileceği belirtildi.

Takımın başına kendini kanıtlamış bir teknik direktör getirmek isteyen PSG yönetiminin gündemindeki diğer isim Zinedine Zidane.

Real Madrid'le üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane geçen yaz İspanyol ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.