Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Konferans Ligi'ni kazanmak Serie A'yı kazanmaktan daha anlamlı"

Roma maçın henüz başında Venezia karşısında geriye düştü. Ardından raakip kaleye 46 şut çekti, bunların 16'sı kaleyi bulurken 4 kez direğe takıldılar.

Ancak tüm bunların ardından Roma, 10 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve Avrupa umutlarına ağır bir darbe aldı.

"Her şeyimizi verdik, kazanmayı hak ettik, belli ki 10 adama karşı bir saat oynamak size daha fazla hükmetmenizi sağlıyor. Venezia bu akşam çok iyiydi, onlar gerçek profesyoneller ve onları en kısa zamanda Serie A'da görmeyi umuyorum.

Taraftara teşekkür

Jose Mourinho, 'gerçekten özel' Roma taraftarlarına da övgüde bulundu ve Konferans Ligi'nin Inter veya Milan için Scudetto'dan 'tutku açısından daha anlamlı' olacağı konusunda ısrar etti.

10 kişilik Venezia ile 1-1 berabere kaldıkları için Avrupa mücadelesinde geriye düşmüş olabilirler. Bu nedenle odaklar kaçınılmaz olarak şimdi 25 Mayıs'ta Feyenoord'a karşı Konferans Ligi finaline çevriliyor.

Bunu akılda tutarak, taraftarlar Curva Sud'da onları 'hayallerimizi taçlandırmaya ve isimlerinizi tarihe yazmaya' çağırdıkları bir pankart astı.

Oyuncular ve Mourinho taraftarları selamlamak ve tribünlere forma atmak için geri geldiler. Taraftarlar ve takım 10-15 dakika birbirini alkışladı.

"Konferans Ligi daha özel"

Bu sezonun son iç saha maçıydı. Cuma günü Torino'ya gidecek olan takım ardından Konferans Ligi Finali için Tiran'a uçacak.

"Taraftarlara teşekkür ediyoruz. Yine bir aile gibiydik. Onlara teşekkür etmenin tek yolu sahada mücadele vermek. Şİmdi onlara bir kupa vermek istiyoruz.

"Eğer kupayı kazanırsak, Milan veya Inter Scudetto'yu kazanmasına göre, bence insanların tutkusu açısından bu çok daha fazla şey ifade ediyor. Kazandığında aile her zaman yanındadır, kazanmadığında ise durum farklıdır.

"Her zaman böyle miydi bilmiyorum ama Roma'nın gerçekten özel taraftarları olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten özel.”

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