Pochettino Messi polemiğine değindi

Mauricio Pochettino PSG-Messi-Barcelona üçgenindeki tartışmaları değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan PSG'de teknik direktör Mauricio Pochettino oyuncularının Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de oynayacağı yönündeki imalarını değerlendirdi.

Her kulübe olduğu gibi Barcelona'ya da büyük bir saygı duyduklarını ifade eden Arjantinli teknik adam, "Bunun PSG ile bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular zaman zaman farklı takımlarda oynayan arkadaşları hakkında yorum yapabilirler. Oyuncularımızı herhangi bir konuda konuşmamak için sınırlandırmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Ne olmuştu?

PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Messi'nin gelecek sezon PSG forması giyebileceği yönündeki bir soruya, "Evet umarım öyle olur" cevabını vermişti.

Di Maria'nın sözlerini saygısızlık olarak nitelendiren Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ise bu ifadeleri eleştirirken, "Bana, saygısızlık gibi geliyor. Bu tür şeyler söylemek yanlış olabilir. PSG'den birçok oyuncu Messi hakkında konuşuyor. Bu doğru değil. 'Bizim oyuncumuz' gibi konuşuyorlar. Bunun, Barça'ya saygı olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.