ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Chelsea'nin 2017 Premier Lig şampiyonluğunun elinden alınması ve unvanın Tottenham'a verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Pochettino, 2014'ten 2019'a kadar Tottenham'ı çalıştırdı ve 2023/2024 sezonunda Chelsea'yi yönetti.

Pochettino, Antonio Conte'nin takımının, kulübün kuralları ihlal etmesi nedeniyle "cezayı" hak ettiğini düşünüyor.

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Chelsea, aralarında 2011 ve 2018 yılları arasında, kulübün Roman Abramovich'in mülkiyetinde olduğu dönemde kayıtsız menajerlere 47 milyon sterlin tutarında yasa dışı gizli ödemeler yapması da dahil olmak üzere İngiltere Futbol Federasyonu kurallarına yönelik 74 ihlali kabul etmesine rağmen, herhangi bir sportif ceza almadan 10 milyon sterlin para cezasıyla kurtuldu.

Bu ödemeler sayesinde transferleri kolaylaştırılan oyuncular arasında Eden Hazard, Willian ve David Luiz yer alıyor; hepsi de Conte'nin takımında temel oyunculardı ve Belçikalı 16 gol kaydetti.

ABD Milli Takımı'nın başında kalmak için dört yıllık yeni bir anlaşmaya onay veren 54 yaşındaki Arjantinli, "The Sun" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Hiçbir şüphem yok ve gerçeği söylemekten korkmuyorum, bunu söylediğim için Chelsea taraftarları bana kızacak, ben şikâyet etmiyorum, bu gerçek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer kuralları ihlal ettiklerini kabul ediyorlarsa, Premier Lig şampiyonluğu ikinci sıradaki takıma (Tottenham) ait olmalı; aksi halde teşvik edilen ve özendirilen şey kuralların çiğnenmesi olur. Bunu kabul ettiler, mesele bundan ibaret. Unvan ikinci olan takıma ait olmalı."

Tottenham, sezonu Chelsea'nin yedi puan gerisinde tamamladı ve böylece Premier Lig tarihinde aynı sezonda en fazla golü atıp en az golü yediği halde şampiyonluğu kazanamayan tek takım oldu.

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