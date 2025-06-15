Playbol modeliyle sahanın ortasında sevişen oyuncu kulübü tarafından hemen gönderildi

Hırvat futbolcu Dino Drpic, stadyum ortasında eşiyle ilişkiye girince Dinamo Zagreb tarafından takımdan gönderildi.

Bir dönem Hırvatistan milli takımında forma giyen ve Dinamo Zagreb’in önemli isimlerinden biri olan eski defans oyuncusu Dino Drpic, kariyerine damga vuran sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Eşi Nives Zeljkovic (sahne adıyla Nives Celsius) ile Maksimir Stadyumu'nun ortasında yaşadığı cinsel ilişki sonrası kulübü tarafından satış listesine konulan Drpic, daha sonra Dinamo Zagreb formasıyla bir daha sahaya çıkamadı.

Dino Drpic, Dinamo Zagreb ile geçirdiği dokuz yıl boyunca 185 maça çıkarak kulübün sembol oyuncularından biri haline gelmişti.

Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı’nda da farklı yaş kategorilerinde 30 kez forma giydi ve 2007 yılında A Milli Takım’da da sahaya çıktı. Drpic’in performansı, onu Avrupa’da Almanya, Yunanistan, Ukrayna ve Malezya gibi farklı liglere taşıdı.

Skandalın merkezindeki itiraf

Ocak 2009’da Sırbistan merkezli RTV Pink kanalına konuk olan eski eşi Nives Zeljkovic, canlı yayında yaptığı açıklamayla skandalı tüm dünyaya duyurdu. Zeljkovic, “Dino, insanları bizim için stadyum ışıklarını açmaya ikna etti. Böylece bir futbol sahasının ortasında seks yapma hayalini gerçekleştirdi. Çok yaramazcaydı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası Dinamo Zagreb yönetiminin büyük tepki gösterdiği ve Drpic’in derhal satış listesine konduğu iddia edildi. O dönemde Tottenham Hotspur’un gündemine gelmesine rağmen transfer gerçekleşmedi.

Drpic ve Zeljkovic çiftinin Taisa ve Leone adında iki çocuğu bulunuyor.

2014 yılında boşanan çift, 2008 yazında da oldukça trajik bir olay yaşamıştı. İngiliz turistler, Hırvatistan’daki tatilleri sırasında Leone’yi kaybolan Madeleine McCann sanarak kaçırmaya çalıştı. Zeljkovic, bir İngiliz kadının Leone’ye yaklaşıp kolunu tuttuğunu, çocuğunun erkek olduğunu anlayınca özür dileyerek uzaklaştığını anlattı.

Dino Drpic’in stadyum ortasında seks yapma hayalini gerçekleştirmesi, kendisi için beklenmedik bir son getirdi. Bir dönem taraftarların sevgilisi olan oyuncu, bu olay sonrası Dinamo Zagreb’den koparıldı ve skandalın gölgesinde futbol kariyerine devam etti.