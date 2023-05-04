Barcelona efsanesi Gerard Pique, Miami'ye gitti. Shakira ile yaşanan tartışmanın ardından yumruklar konuştu.

Yeşil sahalardan emekli olan Barcelona efsanesi Gerard Pique, futbolu bırakmasına rağmen gündemde kalmaya devam ediyor.

'Aldatılma' haberlerinin ardından ilişkililerini sonlandıran Pique - Shakira ikilisi, bu kez bir başka olay ile manşet oldu. İşin daha da ilginç olan tarafı, olaya bu kez üçüncü bir kişi de dahil olmuş durumda.

Telemundo'da yer alan habere göre Pique, çocuklarını görmek için Miami'ye gitti. Efsane futbolcu Miami'de Shakira ile tartışmaya başladı. Bu tartışmanın üzerine ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino araya girdi.

İddiaya göre Tonino’nun tartışmaya karışmasıyla olay iyi büyüdü ve Pique, eski hayat arkadaşının erkek kardeşiyle yumruk yumruğa kavga etti.

Raporlar, Pique ile Tonino'yu polis memurlarının güçlükle yatıştırdığını bildiriyor.

Pique, neden Miami'ye gitti?

Çiftin ayrılığının ardından iki çocuğunun velayetini alan Shakira, Miami’deki evine taşınmıştı. Pique ve Shakira arasında yapılan anlaşmaya göre eski futbolcu, ayda 10 gün çocuklarını görme hakkına sahipti.

Ancak son ziyaret esnasında yaşanan tartışma, olayları büyüttü ve bir zamanların popüler çifti, yine gündeme oturmayı başardı.