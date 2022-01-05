Philippe Coutinho; Aston Villa, Everton ve Liverpool'un radarında

GOAL, Barcelona orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun Aston Villa, Everton ve Liverpool'dan büyük ilgi gördüğünü onaylayabilir.

Coutinho, Brezilya'daki evine gitmektense İngiltere'ye geri dönmeyi tercih ediyor ve resmî bir teklif yapılmamış olsa da, doğrudan görüşmeler devam ediyor gibi görünüyor.

Bu arada Barça, Ferran Torres'in lisansını çıkarmak için maaşlarda azaltma çalışmasına devam ediyor.

Coutinho neden Barcelona'dan ayrılıyor?

29 yaşındaki oyuncu, son iki lig sezonunda sadece 13 maça ilk 11'de başladı. Barça, yüksek maaşı nedeniyle Coutinho yerine başka bir ofansif orta saha bakıyor.

İngiltere tanıdık bir yuva ve kariyerini diriltme şansı sağlayabilir.

Coutinho'nun futbol hedefleri ve ücret talepleri nedeniyle Brezilya'ya geri dönüş şu anda uygun değil.

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Aston Villa, Everton ve Liverpool, oyuncu için ideal hedefler.

Eski takım arkadaşı Steven Gerrard, Villa'da menajerlik yapıyor. Bununla birlikte Liverpool'a geri dönüşü, herkes için duygusal olacaktır.

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