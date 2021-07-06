Peru’yu tek golle geçen Brezilya, Copa America’da finalde

Yarı finalde Peru’yu Lucas Paqueta’nın golüyle 1-0 yenen Brezilya kupaya bir adım daha yaklaştı.

Ev sahibi Brezilya, Peru önünde birçok gol fırsatını cömertçe harcamasına rağmen, Paqueta’nın ayağından bulduğu golle final biletini almayı başardı.

Şili karşısında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Paqueta, bu kez maça ilk 11’de başladı. 35. dakikada şık hareketlerle savunmadan sıyrılan Neymar müsait durumdaki Paqueta’yı topa buluşturdu. Lyon forması giyen 23 yaşındaki oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Maç boyunca Brezilya rakip kaleye sekiz isabetli şut gönderdi, ancak Peru kalecisi Pedro Gallese yaptığı yedi kurtarışla farkın büyümesini önledi.

Alexander Callens’in ikinci yarıdaki kafa vuruşu dışında pozisyon üretmekte zorlanan Peru, Brezilya kalesine yalnızca iki isabetli şut atabildi.

Brezilya böylece Copa America'daki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Bu tarihteki en uzun ikinci seri. Brezilya 1993-2001 yılları arasında turnuvada 20 maç üst üste kaybetmeyerek kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Neymar, Brezilya'yı sürüklüyor

Şu ana kadar Lionel Messi ile birlikte turnuvanın en dikkat çekici performanslarından birine imza atan Neymar, altı maçta iki gol ve üç asistle final yürüyüşünde büyük rol oynadı.

PSG'nin yıldız ismi, iki yıl önce bileğindeki sakatlık nedeniyle Copa America'da forma giyememiş ve ülkesi Brezilya'nın şampiyonluğunu kenardan izlemek zorunda kalmıştı.

Finaldeki rakip Arjantin olabilir

Brezilya çeyrek finalde Şili’yi de aynı skorla mağlup etmişti.

2019’da da bu kupayı müzesine götüren son şampiyon Brezilya’nın finaldeki rakibi, Arjantin-Kolombiya karşılaşması ile belirlenecek.

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