Perisic yarışında Tottenham bir adım önde

33 yaşındaki oyuncu ile Inter arasındaki sözleşme görüşmeleri iyi gitmedi.

Tottenham, Ivan Perisic'i bedelsiz bir şekilde transfer etmek için pole pozisyonunda. Hırvat kanat oyuncusu Inter'den ayrılacak gibi görünüyor. GOAL onaylıyor.

Perisic'in San Siro'daki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve yeni bir anlaşmayla ilgili son görüşmeler iyi gitmedi.

Inter, Hırvat yıldızı kalmaya ikna etmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

Perisic'in Antonio Conte ile Tottenham'da tekrar bir araya gelmesi muhtemel görünüyor.

Perisic, nereye gidecek?

Perisic şu anda birçok kulübün hedefinde, ancak Tottenham bu transfer için herkesten bir adım önde görünüyor.

Gerçekten de menajer Antonio Conte, Inter'de birlikte çalıştığı 33 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

2015'ten beri Inter'de forma giyen Perisic, 2020-21 sezonunda Conte ile kariyerinin tek Serie A şampiyonluğunu kazandı.

Chelsea ve Juventus da Perisic ile ilgilense de Hırvat yıldız Antonio Conte tekrar birlikte çalışmak istiyor.

Perisic, bu sezon nasıl bir performans sergiledi?

Eski Borussia Dortmund ve Wolfsburg yıldızı, bu sezon Inter'in en üretken oyuncularından biri oldu.

Perisic, Serie A'da çıktığı 35 maçta sekiz gol atıp yedi asist yaptı ve sıralamada ikinci sırada yer aldı. Şampiyonluğu rakipleri AC Milan'a kaptırdılar.

Inter, transfer döneminde Perisic'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayken, Roma'dan Henrikh Mkhitaryan'ın transferi için çalışıyorlar.

Ermeni oyuncu ile müzakerelerin yakında sonuçlanması bekleniyor.

Inter, Juventus'ta sözleşmesi biten Paulo Dybala ile de ilgileniyor.

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