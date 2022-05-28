A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kadro tercihine gelen eleştirileri yanıtladı: "Kadroya aldığımız oyuncuların performansları bir tık daha üst seviyede"

Alman Teknik Direktör, kadro tercihine gelen eleştiriler başta olmak üzere birçok konuya değindi.

A Milli Takım, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar için toplandı.

Bu doğrultuda Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmalar öncesi basın toplantısı düzenledi.

Alman Teknik Direktör, kadro tercihine gelen eleştiriler başta olmak üzere birçok konuya değindi.

Sözlerine sezonun başarılı takımlarını kutlayarak başladı Kuntz.

"Trabzonspor'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum"

"Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti.

Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek" dedi.

Gelen eleştiriler

Emre Mor, İrfan can kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroda olmaması birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Stefan Kuntz, bu eleştirilere açıklık getirdi.

"Emre Mor'la iletişim halindeyim ve ona milli takım kapısını açık tutmak istiyorum."

"İrfan Can için de aynısı geçerli. Genç oyuncular üstünden bunu ifade etmek istemiyorum. Bir sorunuz varsa bize gelin. Münakaşa olmasındansa, bu şekilde daha iyi iletişim kuracağız." "Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan... Mert Hakan Yandaş için de kapıyı kapatmak istemiyorum.

"Kadroya aldığımız oyuncuların bu sezonki performanslarının bir tık daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aralarda küçük farklar var ve biz bu farklara göre karar vermek zorunda kalıyoruz."

"Kazanmak istiyoruz"

Uluslar Ligi karşılaşmalarına önem verdiklerini söyleyen Kuntz, Burak Yılmaz sonrası yeni düzene de değindi.

"Önümüzde 4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız"

"Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz olacak"

"Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak" dedi.

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