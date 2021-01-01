Yaya Toure, Pep Guardiola'dan özür dilemek için mektup yazdı

Yaya Toure, eski menajeri Pep Guardiola ile yaşadığı soruları çözmek için bir mektup yazdığını söyledi. Katalan teknik direktörden henüz cevap yok.

Avrupa futbolunun son 10 yılına damga vuran menajerlerden biri olan Pep Guardiola, önemli başarılar edindiği Barcelona ve Manchester City'de Fildişi Sahilli orta saha Yaya Toure ile beraber çalıştı. Başarılı oyuncu gösterdiği performansla iki takıma da önemli katkılar sağladı ve ikili beraber kupalar kazandı.

Fakat iki ismin arası uzun bir süredir açık. 2018 yılında Manchester City'den ayrıldıktan hemen sonra France Football dergisine bir röportaj veren Yaya Toure, Guardiola'yı sert sözlerle eleştirmiş, hatta ırkçılık imasında bulunmuştu. Aradan geçen üç senede pişman olduğunu vurgulayan oyuncu, Pep Guardiola ile yüz yüze konuşmaya çalıştığını, mektup bile yazdığını ama geri dönüş alamadığını söyledi.

Yaya Toure ne dedi?

The Athletic'e konuşan Yaya Toure, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış bir şey olduğunda ve bir hata yaptığınızda ya da insanlar sizi yanlış şeyler yapmak için kullandığında, bunu tamamlamanız gerekir. Tüm olanlar yanlıştı. Hepsi için özür dilemek istiyorum."

"Manchester City yönetminindeki bazı önemli kişilerle bir araya geldik. Guardiola'dan özür dilemek ve kulübe uygunsuz davrandığımı söylemek için iletişim kurmaya karar verdik. Çok uzun zaman bekledik ama yanıt alamadık. Eğer böyle hissediyorsa, hiçbir şey yapamam."

"France Football ile yaptığım röportaj benim çok büyük bir hatamdı.”

"Bunun üzerinde çok çalışıyoruz, ne yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Mektup gönderiyoruz, mesajlar gönderiyoruz. Ama aradan bir yıl geçti ve herhangi bir geri bildirim alamadık."

"Sergio Agüero için bir heykel yapılacak olmasından, onun böyle bir şerefe sahip olmasından çok ama çok memnunum. Günün sonunda bu tip durumları karar veren insanlar belirler. Benim için bir heykel düşünülmemesine hiçbir şey yapamam. Söyleyebileceğim tek şey, bu onura sahip olabilecek oyuncular için mutlu olduğumdur."

"Gerçekten mutluyum çünkü City'ye geldiğimden beri, bir gün bunun United sonbaharının başlangıcı olmasını istediğimi söylemiştim. FA Cup yarı finalinde, FA Cup finalinde ve ardından 2012'de ligi kazandığımızda önemli goller atarak bunu gösterdim."

“İnsanların kulübün değişimini yaratanların başında benim olduğumu yazmaları benim için fazlasıyla yeterli."

“İnsanlar beni kötü ya da olumsuz biri olarak kabul ediyorlar ve kendimi hiçbir zaman doğru şekilde ifade edemedim. İnsanlar benim zor bir karakter olduğumu düşünüyor. Ama ben o kişi değilim."

Yaya Toure France Football'da ne demişti?

2018'de Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten kısa bir süre sonra France Football'a röportaj veren Yaya Toure, Pep Guardiola hakkında şok edici cümleler kullanmıştı. Oyuncu, takımındaki son döneminden kadroya girmekte zorlanmış ve sözleşmesi de uzatılmamıştı.

"Anlamaya çalışıyor, diğer antrenörlerden istatistiklerim hakkında bilgi bile alıyordum. Düzenli oynayan, benden daha genç olan oyunculardan hem antrenmanlarda, hem de maçlarda eşit, hatta daha iyi olduğumu fark ettiğimde, bunun fiziksel bir sorun olmadığını anladım."

"Neden bilmiyorum ama bunu bir kıskançlık gibi hissediyorum. Guardiola, beni kendine rakip olarak görüyor. Bana göre, son sezonumu berbat etmek için her şeyi yaptı."

"Bana karşı gaddardı. Bana yaptıklarını Andres Iniesta'ya yapabilir mi sanıyorsunuz? Bu noktada, ister istemez ben de problemin tenimin rengiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk değilim. Barcelona'daki diğer oyuncular da bunu sorgulardı."

"Biz Afrikalılar, bazı insanlar tarafından her zaman aynı muameleyi görmüyoruz. Pep'in gittiği her yerde Afrikalı oyuncularla sık sık yaşadığı sorunlara bakıyorum ve kendime bu soruları soruyorum. Tüm bunların yanında, Pep domine etmeyi sever ve kendisine bağlı, elini öpecek futbolcular ister. Ben bu tarz ilişkilerden hoşlanmıyorum. Teknik direktörüme saygı duyarım, ama onun bir malı olmam."

"Guardiola çok zeki birisi, onu köşeye sıkıştırmak zor. Afrikalı oyuncuları sevmediğini asla kabul etmeyecektir. Ama bir gün 5 Afrikalı oyuncunun olduğu bir ilk 11 seçerse, ona pasta göndereceğim!"

Toure'nin yorumları kısa sürede dünya çapında yayıldı. Katalan televizyon kanalı TV3 üzerinden yanıt veren Guardiola, "Yalan ve o bunu biliyor" dedi.

Yaya Toure, Manchester City'de ne yaptı?

Manchester City'de sekiz sezon geçiren Yaya Toure, uzun süre takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Fakat Guardiola'nın Bayern Münih döneminden sonra Manchester'a gelmesi onun istikrarını kaybetmesine neden oldu.

Guardiola'nın City ile ilk sezonunda Toure, Kasım ayının üçüncü haftasına kadar Premier Lig'de forma giyemedi ve Şampiyonlar Ligi grup aşaması öncesinden kadronun dışında bırakıldı. Ertesi sezon Toure'nin Manchester'daki son sezonuydu ve sadece ligin son haftasındaki Brighton maçında ilk 11'e girebildi.

Toure buna rağmen, City'de geçirdiği sekiz sezonda 316 maça çıkıp 83 gol kaydetti. Ayrıca üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

City'nin ardından Olympiakos'a giden Fildişili oyuncu, Şubat ayından bu yana Ukrayna'nın Olimpik Donetsk takımında yardımcı antrenörlük yapıyor.