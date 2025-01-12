Pep Guardiola’yı yıkan ayrılık talebi: Manchester City efsane oyuncusuna vedaya hazırlanıyor

Pep Guardiola, Kyle Walker'ın bu ay takımdan ayrılmak istediğini doğruladı ve Fransız basınına göre Milan, İngiliz savunma oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

L'Equipe muhabiri Loïc Tanzi'nin yaptığı açıklamalara göre, Milan'ın 34 yaşındaki deneyimli sağ bek ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yaz Tottenham'dan Emerson Royal'i kadrosuna katarken, kaptan Davide Calabria'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Guardiola açıkladı

Guardiola, FA Cup üçüncü turunda Salford City karşısında oynanan maçın ardından Walker'ın transfer durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

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"İki gün önce Kyle, kariyerinin son döneminde yurtdışında oynama seçeneklerini araştırmak istediğini söyledi. Daha önce Bayern Münih'e transfer olmayı istemişti, ancak teklif yeterince iyi değildi. Şimdi kariyerinin son yıllarını başka bir ülkede geçirmek istiyor."

Walker, bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 18 maça çıktı ve 1159 dakika sahada kaldı. Deneyimli savunma oyuncusunun, Milan ile ya da Manchester City ile görüşmelere başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmadı.

Bu transferin yanı sıra Milan, forvet Marcus Rashford için Manchester United ile de görüşmelerini sürdürüyor. Milan'ın, kadrosunu güçlendirmek adına yaptığı bu hamleler, transfer döneminin en dikkat çekici hareketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.