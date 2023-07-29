Manchester City Menajeri Pep Guardiola, transfer piyasasının bir geçiş sürecinde olduğunu kabul ediyor.

Mahrez, Al-Ahli'ye katılmak için City'den ayrıldı

City onun yerine transfer yapmadı

Pep, Suudi Arabistan'ın transfer pazarını değiştirdiğine inanıyor

NE OLDU? Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Riyad Mahrez'in Al-Ahli'ye 30 milyon sterlinlik transferinin ardından Suudi Arabistan'ın inanılmaz finansal gücünün transfer piyasasını değiştirdiğine inanıyor.

City ile dört Premier Lig şampiyonluğu kazanan Cezayirli kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinden astronomik bir teklif aldı ve bu cezbedici teklif, onu Premier Lig'den ayrılıp yeni bir sayfa açmaya teşvik etti.

NE SÖYLENDİ? Kulübün Güney Kore'deki sezon öncesi hazırlık kampında konuşan eski Barcelona patronu, City'nin Mahrez'in yerine bir oyuncu alıp almayacağından ve en iyi futbolcuların Suudi Pro Ligi'ne katılmasının piyasayı nasıl değiştirdiğinden bahsetti:

"Yetenek açısından Riyad'ın yerini alacak birini aramıyoruz çünkü her oyuncu farklı.

"Suudi Arabistan, pazarı değiştirdi. Birkaç ay önce Cristiano Ronaldo oraya giden tek kişiyken, hiç kimse bu kadar çok üst düzey oyuncunun Suudi Ligi'nde oynayacağını düşünmemişti.

"Gelecekte daha fazlası olacak ve bu yüzden kulüplerin neler olduğunun farkında olması gerekiyor. Mahrez, Al-Ahli'den inanılmaz bir teklif aldı ve bu yüzden ona 'yapma' diyemedik."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun bu yılın başlarında Al-Nassr'a gerçekleştirdiği kış transferinin ardından Karim Benzema (Al-Ittihad), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Ruben Neves (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli), Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) gibi yıldızlar Orta Doğu'ya taşındı. Bunlara Sadio Mane'nin de eklenmesi bekleniyor.

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(C)Getty Images

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